蔡總統盼年年調高基本工資 工商團體籲必要配套

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（中央社記者曾智怡台北6日電）總統蔡英文今天期盼每年調高基本工資，工商團體認為，齊頭式調漲並非圓滿作法，呼籲政府應「苦民所苦」，並針對受疫情衝擊產業制訂例如薪資補貼、提高勞保費負擔比重、減稅等配套方案。

總統蔡英文任內連續6年調漲基本工資，總統今天表示，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助；她強調，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

對此，中小企業總會理事長李育家表示，觀察國內各產業呈現兩樣情，半導體、航運等大賺，但部分中小企業受疫情影響慘重，「有人賺錢、有人虧錢」；他明白政府政策希望企業撥出適當比例調整薪資，才跟得上國際腳步，但齊頭式調漲作法將不盡圓滿。

商總理事長許舒博指出，基本工資調漲除需考慮通貨膨脹率、GDP成長率，亦要考慮個別行業景氣問題，而服務業近2、3年受疫情影響程度巨大，屬接受政府紓困狀態的產業，若無配套，將是很大傷害。

許舒博認為，假設今年仍要調漲基本工資，應比照去年作法，適度補貼受衝擊產業，否則齊頭式調漲，看似政績良好，實則傷害服務業勞工；因一旦拉高工資，店家若生意已不好，只能採進一步裁員、或者工時減少，以降低營運成本。換言之，受疫情影響服務業勞工才是受創最重者。

李育家直言，賺錢企業調升工資、甚至一併提升福利獎金等實屬必要，但對沒能力承擔的企業，政府應給予配套方案，像是去年就有拍板補助措施，嘉惠中小企業員工共66萬人，「讓他們喘一口氣」；他建議，應思考例如減稅、延遲繳納等其他配套可能性，「苦民所苦」。

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工商協進會理事長林伯豐表示，企業作為營利事業機構，照顧勞工是必然，但上市公司領基本工資的員工很少，調漲基本工資將只照顧到外勞而已，甚至許多大學畢業生起薪早已超過基本工資；他認為，應優先照顧對公司有貢獻和資深員工，不只加薪、年終獎金也要多給予鼓勵。

林伯豐說，對於政府希望調高基本工資予以尊重，但許多企業因疫情撐不下去「也是政府責任」，呼籲政府應優先調高勞工福利，例如醫療保險、勞保費負擔比重、勞工住宅等機制，而不是只照顧基本工資。（編輯：黃國倫）1110606