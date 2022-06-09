疫情打擊服務業 商總提5大建議籲紓困預算追加500億

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（中央社記者曾智怡台北9日電）國內疫情嚴峻衝擊服務產業，商總理事長許舒博今天提出5大建議，包含紓困預算追加新台幣500億元、先紓困後振興、擴大稅務減免、開放國境解封等，如此才能真正有效幫助產業度過疫情難關。

中華民國全國商業總會今天舉行服務業紓困建言記者會，許舒博指出，今年疫情再度重創服務業，行政院雖宣布新一波振興作為，拍板通過345.6億元紓困與振興經費，但主要以振興為主，與產業期待要先紓困來救命的需求明顯不符。

許舒博指出，政府預算1300億元其中1100億用於防疫，僅剩餘不到100億應付產業界目前蕭條狀況，「去年是1800億救經濟，這樣對嗎？」

觀察各地方政府，如台北市宣布28.5億九大紓困方案，台南市將投入15億協助民間紓困，高雄市也提出8.6億紓困方案，包含減稅、產業補貼、交通補貼等方案，顯示各地方政府已體認到本波疫情對企業衝擊，呼籲政府紓困一定要務實接地氣，才能真正幫助產業度過疫情難關。

綜整服務業紓困需求，商總提出五大建議。

第一，追加500億元，先紓困後振興。許舒博說明，本土疫情規模嚴峻遠超過去年三級警戒，重災產業更多更廣，政府應於疫情高原期間，至少追加紓困預算500億元作為受創產業紓困補助用，再推振興救經濟。

第二，企業累虧3年，政府持續紓困。許舒博表示，服務業已飽受疫情衝擊第3年，政府除應持續予以紓困協助外，在艱困事業認定上，比較基期應考量企業累虧情形，制定合理標準，並簡化申請程序。

第三，擴大稅務減免，減徵營業稅。許舒博表示，目前除交通部已承諾遊覽車減徵第3季汽燃費外，其餘受創產業如餐飲、旅宿、貨運、汽機車、糕餅、食品流通與製造行業，均提出減免或緩徵營業稅紓困需求，建請財政部應擴大稅務減免，減收受創產業營業稅至少3個月。

第四，開放國境解封，三劑疫苗且採陰即免隔離。許舒博說，隨世界各國正陸續開放國境，國內疫苗三劑疫苗覆蓋率已達6成5以上，雖然本土確診人數高但多為輕症，建議政府盡速鬆綁邊境管制（7+7天），比照與國內確診密切接觸者，打滿三劑疫苗採陰則免隔離。

第五，免費快篩試劑提供第一線服務人員，讓其安心上工。許舒博表示，應參考國外經驗提供「免費快篩劑寄到府」服務，反觀台灣快篩劑每劑100元至180元不等，對於經常有快篩需求的服務業從業人員，例如餐飲、旅宿、貨運配送、醫療器材、廢棄物清除等行業，除長期可謂一筆不小負擔。（編輯：潘羿菁）1110609