商研院預測：景氣持續好轉 但停滯性通膨風險仍在

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（中央社記者曾智怡台北7日電）商研院今天發布最新商業服務業景氣循環分析，預測景氣持續好轉，但示警在俄烏戰爭之下，「停滯性膨脹」不確定風險將與日俱增，建議政府、民間合作利用既有「晶片經濟」優勢，實踐數位、ESG轉型，加速各產業「服務業化」進程。

財團法人商業發展研究院指出，商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）自2019年8月碰頂後，一路持續下滑到2021年8月後止降反升，至今年4月已升為正的0.1174個標準差，預測至10月會繼續升為正的0.5947個標準差，代表景氣持續好轉。

商研院透過新聞稿表示，隨著今年第1季整體經濟成長率的減緩，部門別與產業別的成長速度與成長貢獻度均產生結構性變化。

第一，淨出口取代民間固定投資，重回經濟成長貢獻度的首位；第二，工業與服務業的年成長率同見減緩，工業成長減緩程度比服務業大；第三，民間消費對經濟成長貢獻度重新轉正，工業大於服務業的貢獻度差異也縮小。

商研院指出，2月24日開始的俄烏戰爭已逾百日，各方對俄經濟制裁有增無減，加上中國疫情清零政策，使原本已碎化與斷化的全球供應鏈問題變本加厲；原油與糧食等大宗原料物供不應求，價格持續飆升，全球性的「短缺經濟」正在形成，未來「停滯性膨脹」（stagflation）甚至經濟衰退的不確定風險將與日俱增。

就國內而言，商研院指出，儘管政府公布物價上漲趨勢明顯低於其他工業國家，國際貨幣基金（IMF）也預測台灣經濟成長率將提前反超韓國，但行政院主計總處及其他主要總體經濟預測機構，均已將2022年經濟成長率從原先4.42%下修為3.91%。

另外，兩年來受疫情嚴重影響的商業服務業也重新遭到Omicron變異株、民眾「自封」以對的影響，以及雖多為輕症，但染疫人數飆升使疫情復甦指數大大降低，盼此一衝擊可加速緩和。

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有鑒於此，商研院建議，政府與民間合作，充分利用既有的「晶片經濟」優勢，加速採行兼具「數位轉型」與企業經營「ESG永續轉型」的產業三級一體的各種供需「進口替代」作為，並加速各產業的市場導向「服務業化」進程。

如此將可透過節省資源與提高能源效率，增加數位創新價值，一則振興內需市場，二則促進服務業的生產力與國際競爭力，降低國際依存度及依賴集中度，追求台灣經濟永續發展。（編輯：郭無患）1110607