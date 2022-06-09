經部月底擬討論電價 商總：小吃店與家庭應予以凍漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北9日電）經濟部擬於月底召開電價費率審議會，商總理事長許舒博今天表示，此時調漲油電價將帶動基層小吃店飯麵上漲；他認為，即便要調高電價，應只針對獲利良好產業，反觀小吃店等用電不大或一般小家庭等，應予以凍漲。

中華民國全國商業總會今天舉行服務業紓困建言記者會，會後許舒博接受媒體訪問，談及基本工資調漲和通膨、物價議題。

許舒博表示，通膨是國際性問題，俄烏戰爭引動糧食通膨嚴種，加上貨運塞港等，讓通膨加劇，「台灣當然有通膨問題」，因此無論在油價或電價審議會，「都不是那麼同意拉高油電價」，因調漲將帶動基層小吃店物價上漲。

許舒博直言，「很多麵飯價格只要上去就回不來」，這也是為何上次電價審議會主張等俄烏戰爭長短影響範圍確定，再決定是否調漲電價。

若要調漲，也盼落實區域分隔，意即只針對獲利產業調漲，例如外銷長紅產業、或者服務業別中的寵物食品、電器等業績良好產業；反之，針對基層小吃店等用電不大者、一般小家庭等，盼予以凍漲。

許舒博說，基於此原則，談及基本工資，雖然蔡總統希望年年調漲，但當服務產業仍在接受紓困、尚未完全復甦之下，貿然提高工資就會造成裁員窘狀，「反而傷害勞工」；因此呼籲處於紓困階段產業，若因調高工資增加費用，需比照去年由政府買單。

另外，國內疫情嚴峻，服務業者衝擊慘重，商總提出五大建議，第一， 追加500億元，先紓困後振興；第二， 企業累虧3年，政府持續紓困；第三，擴大稅務減免，減徵營業稅。

第四，開放國境解封，三劑疫苗陰性即免隔離。第五，免費快篩試劑提供第一線服務人員，讓其安心上工。

許舒博認為，目前政策為與病毒共存，疫情會逐步減緩「但不會瞬間不見」，預期下半年仍不會有猛爆性消費，強調紓困政府現有100億紓困金額「一定不夠」。（編輯：潘羿菁）1110609