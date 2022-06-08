住宿餐飲業逾3千人放無薪假 創111年新高

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，勞動部最新減班休息統計顯示，這期無薪假實施人數雖微幅下降，但住宿餐飲業人數仍暴增500多人，總計逾3000多人創今年新高。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2468家，實施人數1萬6640人，與上期公布實施家數計2578家、實施人數1萬7193人相比，這次家數減少110家，人數減少553人。

勞動部勞動條件及就業平等副司長王金蓉表示，這期減班休息的總實施家數及人數減少，這與事業單位接近月底續簽效應有關，但進一步去了解，包含支援服務業、批發零售業及運輸倉儲業等幾個受疫情影響的產業，許多事業單位都表示仍會持續實施。

細看數據，這期住宿餐飲業實施人數較上期新增逾500多人，讓實施人數到達3152人，已經創下今年以來新高。

王金蓉說，主要是中南部有一家集團飯店兼餐飲以及一家連鎖火鍋業有通報實施減班休息，前者2家約200多人，後者則是實施約100多人。

不過，王金蓉表示，新增實施的業者都沒有規劃要實施減班休息到3個月，研判可能因為接近暑假加上觀察疫情，因此先以減班休息因應。

王金蓉表示，觀看這期數據，許多產業仍受持續受疫情影響，後續仍會持續觀察。（編輯：陳清芳）1110608