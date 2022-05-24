經長：餐飲補助可望再加碼 接受業者持續送件

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本土疫情嚴峻，餐飲業補助款即將用罄，經濟部長王美花24日表示，預計本週可確定加碼經費。圖為台北市東區百貨美食街。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北24日電）本土疫情嚴峻，餐飲業補助款即將用罄，經濟部長王美花今天表示，預計本週可確定加碼經費，希望能達到新台幣30億元的規模；業者可持續送件，經濟部都會受理審查。

COVID-19疫情衝擊餐飲業者，行銷補助申請件數截至20日已破6000件，6億元紓困餘款即將見底，外界關注補助款是否加碼；王美花昨天赴立法院備詢表示，因申請踴躍，會盡快與行政院爭取更多經費。

王美花今天出席2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）開幕典禮，會後接受媒體訪問表示，已向行政院爭取，「大方向院裡面應會同意增加相關經費」，希望本週就可確定；業者可持續送件，經濟部都會受理審查。

至於加碼補助經費金額是否為30億元，王美花表示，本週應會確定，「也希望有這樣的規模」。

展望下半年ICT產業，王美花表示，全球包含通膨持續、俄烏戰爭、中國防疫清零政策等影響，未來消費性產品確實有下行趨勢，但台灣廠商相關應用持續創新、供應鏈與生態系完整，儘管全球都面臨挑戰，「但台灣是謹慎有信心」。

COMPUTEX 2022睽違兩年實體開展，王美花致詞表示，資通訊產業是台灣非常重要的產業，經過30、40年發展，是台灣經濟的重要支柱，也藉此與國際大廠深度連結；台灣資通訊產業和半導體產業，在新技術應用，5G、高速運算、電動車、醫療、綠能永續等，硬體設施、軟體技術開發不斷創造新應用，在本次電腦展可見應用成果，開拓台灣更多可能性、未來性。

她強調，現在全球地緣政治、國際局勢快速變化當中，台灣作為民主、自由國家最重要的供應鏈之一，此時是重要契機，需掌握機會向上發展，讓全球更了解台灣供應鏈的重要性。（編輯：郭無患）1110524