餐飲補助申請破6千件 王美花：向政院爭取更多經費

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（中央社記者曾智怡台北23日電）COVID-19疫情升溫衝擊餐飲業者，行銷補助申請件數截至20日已破6000件，新台幣6億元紓困餘款即將用罄。經濟部長王美花今天表示，因申請踴躍，會盡快與行政院爭取更多經費，屆時受理量會增加。

王美花今天列席立法院經濟委員會，針對「餐飲業者行銷補助及紓困特別預算延長一年」進行報告並備質詢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響餐飲業營運，經濟部祭出補助措施，5月16日至6月15日，只要業者提出優惠消費的行銷方案，就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，每家最高新台幣10萬元，方案金額為6億。

王美花報告指出，截至20日已受理超過6000件申請，其中有開立發票店家及免開立發票店家案件數約各占一半。

民進黨立委林岱樺、陳亭妃、蘇治芬和國民黨立委楊瓊瓔、謝衣鳯，以及民眾黨立委高虹安等關切餐飲補助力道不足，尤其是小吃店面臨極大困難。

林岱樺指出，消費者是因為害怕而不出門，而非業者沒做行銷而不出門，「這邏輯要搞清楚」。

謝衣鳯關切內需蕭條狀況將延續至幾月；王美花回應，預期染疫朋友復原後，人流會持續增加，參照國外經驗皆是如此，跟去年模式不太一樣，今年4、5、6月初民眾較緊張，但「慢慢人流就會回來」。

謝衣鳯強調，需做最壞打算、最好準備，目前尚未達到指揮中心預估確診高峰，餐飲部分現在只有補助6000家，未來受影響業者如何處理。王美花表示，餐飲行銷補助申請踴躍，經費可能不足，會盡快與行政院爭取更多經費，「爭取下來受理量會增加」。

針對20日經濟部在官網公告經費即將用罄，國民黨立委楊瓊瓔質強調，不要欺騙老百姓，以目前件數來看不會超過6億，且疫情尚未到達巔峰期，各部會已積極向行政院申請補助延長等，「要求把（官網）那幾個字拿掉」。王美花重申，會申請經費並待院裡同意再辦。

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蘇治芬則關切，這次補助措施當中，外送平台似乎反而成為最大得利者，不僅抽成金額高，還可收取上架費、平台使用費等，「零零總總加起來，對小店家是一大負擔」。王美花表示，經與業者討論，本次行銷補助部分不涵蓋外送部分，只有外帶和內用。

此外，高虹安質詢提到，近期網路流傳中研院發放問卷，詢問民眾是否支持發行六倍券。對此，王美花表示，完全不理解，是第一次聽到此事。（編輯：楊蘭軒）1110523