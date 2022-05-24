疫情致無薪假增 批發零售、住宿餐飲業有回鍋潮

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，陸續反映在無薪假數據上，勞動部今天公布最新統計，批發零售業及住宿餐飲業都出現實施回鍋潮，讓這期實施總人數達1萬5781人。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2479家，實施人數1萬5781人，與上期公布實施家數計2369家，實施人數1萬5013人，這次家數增加110家，人數增加768人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這期減班休息人數較上期新增768人，增加較多的產業為支援服務業245人，觀察為旅行社接續實施導致數據增加；其次則為住宿餐飲業以及批發零售業，分別為153人及114人。

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王金蓉表示，在住宿餐飲業部分，實施的事業單位都不是大型或是連鎖產業，但其中包含過去曾實施過後停止實施，但這期又來申請的單位，約有10家100多人，其中也有1家事業單位從來沒有實施過，這期第一次實施，人數不到10人；至於批發零售業，也有出現「回鍋」實施的情況。

此外，王金蓉提到，在金屬機電業部分，因為疫情關係導致原料短缺，有一家公司申請實施減班休息，人數約90多人，實施期間為1個半月，而資訊電子工業之前也有1家事業單位同樣因原料短缺實施減班休息，人數約100多人，這期因原物料到貨所以停止實施減班休息。（編輯：管中維）1110524