商總：餐飲業績掉5成 這波疫情比去年三級警戒更慘

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（中央社記者曾智怡台北18日電）商總理事長許舒博今天表示，許多業者反映，這波疫情影響比去年三級警戒時期更慘，但當時還有政府紓困措施協助；今年疫情加倍嚴重，餐飲等服務業的業績減逾5成，且通膨情況未減，呼籲政府紓困應及時到位。

國內疫情快速升溫，餐飲旅館等服務產業首當其衝，根據勞動部5月16日公布最新企業實施無薪假統計資料，目前有2369家、1萬5013人實施無薪假，是一個半月以來高點。

為了解疫情升溫對服務業影響，商總抽樣調查過往重災區服務產業，許舒博透過新聞稿表示，餐飲、旅館、旅行、遊覽車、會展及商圈等，自今年4、5月確診人數一路攀升後，業績較3月疫情相對穩定前，平均掉5成以上。

餐飲方面，業者大多改以促銷外帶或外送因應，業績平均下降40%至70%不等，其中外帶或外送業績比例占全店收入50%至70%，但仍不足以彌補內用虧損，業者希望政府提供營運補貼、防疫假薪資補貼，以利度過疫情寒冬。

旅館業則因國內退房率大增，5月業績下降5到6成之多，更有觀光風景區的旅館業績下降高達8至9成。旅行業則受到「團旅疫苗三劑令」政策影響，5月業績下降9成以上，團客紛紛取消出團，造成消費者退費糾紛。

許舒博表示，業者希望政府未來公布政策前，能給予企業足夠應變時間，待疫情穩定後，建議政府也能加碼推出促銷活動，刺激國內觀光復甦。

至於遊覽車業，原已受到人流移動減少，觀光車和交通車平均下降8成，政府一宣布「團旅疫苗三劑令」政策後，觀光團的出團率迅速歸零，業者盼政府能考慮到遊覽車的行業特性，主動協商銀行或貸款公司展延車貸，並比照去年紓困方案。

近期大型展會同樣受到疫情衝擊，紛紛延期或取消，會展業5月業績下降高達50%，以今年6月排定的加盟展為例，攤位登記不到6成。

觀察各大商圈情況，5月平日業績下降50%，假日下降30至40%；有店家表示，目前快篩試劑仍是一劑難求，規模較大的門市容易因員工確診影響人力調派，希望政府給予薪資補貼並簡化申請流程。

許舒博說，前兩年台灣經歷幾次疫情高峰，都在政府全力支持下，提供各項紓困措施及振興方案，協助產業度過難關；今年疫情更加嚴峻，「海嘯才剛起浪，內需產業業績就掉至少一半」，面對即將正面衝擊的疫情高原期，根據國外經驗，至少需要2個月才有機會趨緩。

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許舒博指出，近來業者配合政府快速滾動式的防疫政策，增加許多消費或履約糾紛、勞資問題等，再加上通膨惡化情況未減，業者面臨前所未有的壓力；經濟部近日推出餐飲業補助方案，立意雖好，但在此疫情嚴峻時刻，「業者需要的是救命錢」，政府應先給予營運補貼，行銷補助方案延後至疫情稍緩再推出，才能發揮最好效果。

許舒博也期待其他重災產業主管機關，能盡速推出各項紓困措施，協助服務業度過疫情難關。（編輯：楊凱翔）1110518