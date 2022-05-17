疫情危及國道客運生存 業者擬減少優惠、調漲票價

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危及國道客運業者生存，客運業者今天與交通部長王國材座談，提出10大訴求，其中包括檢討運價，擬減少優惠並調漲票價，通勤路線先受影響。

近2年受疫情影響，國道客運載客量幾乎腰斬，陸續有業者規劃停駛嚴重虧損路線，雖然交通部已將紓困貸款補助金額從新台幣5億元提高至10億元，業者仍認為難止血，今天17家業者與王國材座談時，提出10大訴求。

業者要求應將退場機制法制化，且16年未調整的運價機制也應調整。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會理事長李博文接受媒體聯訪表示，國道客運票價已16年沒調整，目前萬物皆漲，但客運票價沒漲，業者陷入虧本經營。

公路總局局長陳文瑞接受媒體聯訪時說，只要中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會業者提出運價調整，就會檢討。

業者指出，國道客運現行票價多未達核定上限，會先從減少優惠做起，中短程通勤路線最先受影響。

業者也提出偏遠服務路線虧損補貼、因應疫情辦理營運運用補貼、退場機制、降低營運成本、電動大客車補助、增加客源、駕駛人力不足、客運業信用貸款額度、新竹客運不續營案等。

王國材表示，無論是國道客運還是公路客運，都是基本民行的重要運輸，很多在地長者有搭乘需求，仍應維持，交通部將協助路線整併、足額虧損補貼。

針對退場機制，公路總局建議，可採取勞務委託方式，讓業者退場，王國材指示公路總局3個月內提出方案。

針對駕駛人力缺乏問題，公路總局預計下半年啟動駕駛員就業安心方案，由政府補助訓練費用、提供生活津貼、穩定就業獎勵金等。（編輯：張雅淨）1110517