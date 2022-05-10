疫情衝擊出車率不到2成 遊覽車產業爭取紓困救濟

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國內COVID-19疫情延燒，遊覽車客運商業同業公會全國聯合會10日在立法院舉行記者會，向政府提出5大訴求，包括減徵燃牌稅金、展延紓困補貼等。中央社記者王飛華攝 111年5月10日

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（中央社記者范正祥台北10日電）遊覽車公會代表今天向立法院陳情，反映疫情影響產業營運，統計4月中旬至今出車率不到2成，盼向政府爭取救濟，減徵燃牌稅金、展延紓困貸款、展延防疫物資補貼、營業虧損補貼、勞工薪資補貼。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會代表30人，今天向立法院交通委員會陳情，提出急待政府主管機關協助解決問題5大訴求。

交通委員會召委、國民黨立委洪孟楷出面接見，並與交通委員會成員、國民黨立委魯明哲共同主持記者會，邀請交通部次長陳彥伯等人與會，和遊覽車公會代表當面進行意見交流。

國民黨立委吳怡玎也到場關心遊覽車業者面臨的困境。她指出，這涉及2萬多名遊覽車從業人員的生計，影響2萬多個家庭，希望政府幫助這個產業存活下去。

記者會上，遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞說，經過這2、3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，遊覽車業者已經走到生死關頭，不僅營業虧損，每天面對駕駛員沒有工作、車輛沒有辦法出勤，車輛貸款和行政人員維持也都是很大負擔，在不知疫情什麼時候才能和緩的情況下，業者如何生存。

他表示，現在的遊覽車公司都自我嘲諷說，可以統一叫做「太陽牌」遊覽車公司，因為許多遊覽車停駛曬太陽，無法正常營業；營業車既然都沒有在外行駛營業，希望政府能夠關懷遊覽車業者，減徵民國111年度遊覽車燃料稅金、牌照稅金。

魯孝亞說，遊覽車產業統計4月中旬至今出車率不到2成，有7、8家業者已經倒閉，後續如果紓困貸款無以延續，銀行抽銀根後，恐還會再有20至30家業者面臨倒閉。

另外，來自各縣市的遊覽車公會多位代表，今天也在記者會上發言，爭取遊覽車業者的紓困貸款再放寬展延2年（只繳息不繳本）、爭取防疫物資補貼展延、爭取延續營業虧損補貼政策，以及爭取延續遊覽車業駕駛和員工薪資補貼政策。

出席記者會的交通部次長陳彥伯回應，疫情影響百工百業，誠如立委提及，立法院可望同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間延長1年到明年6月30日。

他說，相關預算仍須通盤考量，遊覽車公會代表所提相關訴求都涉及預算，交通部都有所了解，後續在相關行政會議會積極幫業者爭取。（編輯：蘇龍麒）1110510