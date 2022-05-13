國道客運9026停駛喊卡 將由其他業者代駛

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首都客運13日公告指出，與大都會汽車客運聯營的國道路線9026將在10月底停駛，但該公告隨後下架。（圖取自維基共享資源；作者Jeffhuang0627，CC BY-SA 4.0）

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（中央社記者余曉涵台北13日電）首都客運原本今天公告，與大都會汽車客運聯營的國道路線9026將在10月底停駛，但公告下午下架。首都客運總經理李建文說，後續主管機關將會找其他業者代駛。

首都客運及大都會汽車客運發出公告，雙方聯營的9026大武崙-南港國道客運路線，因為長期虧損且這2年遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不堪負荷。

業者表示，由於9026大武崙-南港國道客運路線的營運許可在109年11月28日就到期，現在已經是代駛階段，所以將持續服務到10月31日止，就不再代駛，感謝乘客從100年12月1日通車以來的支持。

不過，此公告下午卻已經下架。對此，李建文告訴中央社記者，下架公告的原因是主管機關已經在處理，後續主管機關會找其他業者代駛。

「當一天和尚撞一天鐘。」李建文強調，只要代駛一天，首都客運就會提供安全服務，後續等主管機關處理，民眾不用擔心。

除了9026大武崙-南港國道客運路線外，李建文說，目前1573基隆到內科、9002台北到楊梅、9103大溪到板橋都是代駛中，也都會請主管機關處理。（編輯：管中維）1110513