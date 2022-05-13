台鐵乘務人員居家隔離增加 5/16起停駛區間車96列次

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，台鐵今天說，乘務人員居家隔離人數增加，16日起停駛的區間車共96列次。

台鐵日前宣布，受疫情影響，人力調度不足，14日起，停駛94列次區間車及區間快車；今天再宣布因乘務人員居家隔離人數增加，16日起停駛的區間車共96列次。

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台鐵說，明天及15日有94列區間車停駛，16日起，原本班表上停駛的區間車加區間快車共100列次，但考量通勤旅客需求，台鐵盡最大能力籌措乘務人力，部分14日、15日停駛的區間車班次復駛，同時加開部分臨時列車，總計停駛列車減為96列次。

台鐵說，未來將視疫情狀況持續滾動式檢討，造成旅客不便，敬請見諒，相關停駛列車車次、時刻，可參閱台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw），及各車站公告。（編輯：管中維）1110513