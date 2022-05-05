台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班

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圖為1日台鐵表定列車全部停駛，有旅客帶著行李來到剪票口準備乘車，才發現無車可搭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台鐵局長杜微今天與台灣鐵路工會針對台鐵公司化溝通，這也是勞動節後首次勞資協商，雙方無交集，台鐵工會於會後正式發起6月3日端午節不加班聲明簽署活動。

台鐵公司化條例草案已在立法院完成初審，執政黨希望5月底能完成三讀，因台鐵工會在5月1日發起不加班活動，造成台鐵表定列車於勞動節全部停駛，朝野立委希望交通部全力溝通，化解台鐵工會的疑慮，避免其他節日台鐵再因員工不加班而停駛。

杜微今天代表資方與台鐵工會討論公司化面臨的爭議，不過，雙方並無交集，工會問杜微，政府於民國92年對台鐵公司化做的承諾，也就是所有債務由政府承擔，為何無法落實，杜微也只回應政府舉債已達上限。

台鐵工會說，債務問題應該由政府解決，如果政府無法信守承諾，員工如何相信現在推動公司化所說的一切，將來不會改變。

其次，台鐵工會一直要求安全要納入台鐵公司化條例草案中，但認為初審通過的條文陳述太簡陋，無法顯示重視安全的決心。

台鐵工會共有15個分會，今天各分會主要幹部也都參加了這場勞資溝通，會後台鐵工會決定正式發起端午節不加班活動，並由各分會幹部將簽署聲明書帶回。

交通部已針對台鐵工會發起端午節不加班活動有心裡準備，可能的應變計畫將參考因應台鐵5月1日停駛的模式；不過，端午節是連假第一天，如果台鐵的表定班表全停駛，需要補足的運能會遠高於5月1日。

交通部仍不放棄與台鐵工會的溝通，在推動台鐵公司化的爭議部分，希望能有一個雙方都可接受的做法。

立法院交通委員會4月21日審查攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」案，但包含台鐵工會在意的短期債務清償、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發以及職工福利金等關鍵條文，均未獲得共識，將保留朝野協商。（編輯：吳協昌）1110505