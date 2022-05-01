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台鐵5/1停駛
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台鐵5/1停駛8/48

台鐵停駛便當仍熱銷 中午12時30分就完售

2022/5/1 14:21（5/1 14:40 更新）
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台鐵表定列車1日全面停駛，不過台北車站販售便當的採購隊伍甚至一度長達100公尺，中午12時30分左右，台北車站的台鐵便當已經完售，要等到下一個時段才有便當供應。中央社記者余曉涵攝 111年5月1日
台鐵表定列車1日全面停駛，不過台北車站販售便當的採購隊伍甚至一度長達100公尺，中午12時30分左右，台北車站的台鐵便當已經完售，要等到下一個時段才有便當供應。中央社記者余曉涵攝 111年5月1日
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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵表定列車今天全面停駛，台鐵便當數量也受到影響，不過在台北車站購買台鐵便當的民眾仍大排長龍，中午12時30分就已經完售，要等到下一個時段才有便當供應。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛。

列車停駛也影響到台鐵便當販售，原本台北車站的台鐵便當有台北鐵路餐廳以及七堵車勤服務部2個販售點，不過七堵車勤服務部受到台鐵企業工會發起不加班影響，導致表定列車停駛，無便當運送列車，因此今天休店1天。

台北鐵路餐廳雖然有營運，但販售員坦言今天便當的量比以往還要少，因此不少口味的便當很快就已經完售。

記者實地觀察，購買台鐵便當排隊人龍不少，甚至一度隊伍長達100公尺，中午12時30分左右，台北車站的台鐵便當已經完售，要等下個時段才有便當可賣。

台鐵附業營運中心總經理陳文川說，雖然今天表訂沒有列車營運，但因為還有一般旅客，所以便當還是有販售，但沒有針對便當數量統計。

陳文川證實，附業營運中心也有部分員工響應不加班活動，加上列車沒有開就安排員工休息。

另外，有民眾反應今天台鐵便當的味道似乎跟以往不一樣，陳文川則回應，自己也有吃台鐵便當，味道沒有變，一樣好吃。（編輯：方沛清）1110501

台鐵表定列車1日全面停駛，不過台北車站販售便當的採購隊伍仍大排長龍，中午12時30分就已經完售，要等到下一個時段才有便當供應。中央社記者余曉涵攝 111年5月1日
台鐵表定列車1日全面停駛，不過台北車站販售便當的採購隊伍仍大排長龍，中午12時30分就已經完售，要等到下一個時段才有便當供應。中央社記者余曉涵攝 111年5月1日
七堵車勤服務部受到台鐵工會發起不加班影響，導致表定列車停駛，無便當運送列車，因此1日休店1天。中央社記者余曉涵攝 111年5月1日
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