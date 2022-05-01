台鐵停駛首班臨時車彰化出發 有旅客特地來體驗

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（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）台鐵今天表定列車停駛，臨時機動開行18列次區間（快）車，首班3007車次今天清晨從彰化站出發，有旅客到場才知道沒車可搭到目的地，另有旅客特地來見證歷史並體驗臨時列車。

交通部台灣鐵路管理局5月1日表定列車全部停駛，臨時機動開行18列次區間（快）車，其中3007車次區間快車今天清晨6時8分從彰化站發車，途經嘉義、台南、高雄、屏東、枋寮、太麻里等站，於上午11時37分抵達台東站，是今天所有臨時班次最早出發的列車。

清晨5時，天空微亮，台鐵彰化站幾名人員已就位，零星旅客陸續出現，住彰化市的林姓男子說，要去台中搭高鐵，他知道今天火車停駛，但就想「來看看」；一名印尼男移工要去桃園找朋友，到站才知道沒火車可搭；有名帶著兒子的女子則說，知道火車停駛，但特地來搭3007車次「體驗」，搭單程到田中站，再由家人接回。

台鐵局副局長馮輝昇一早到彰化站為員工加油打氣，並隨車搭3007車次南下。他接受中央社訪問表示，因應工會不加班活動，來了解工作如常進行，台鐵能擔起為社會大眾服務工作，所有同仁都很努力，今天所有疏運計畫安排妥當，希望維持運輸工作順利。

馮輝昇說，感謝今天所有出勤同仁，維持基本旅運服務，3007車次是今天首列臨時機動開行列車，從彰化站出發南下，預計在新左營站交接，再由高雄機務段司機員接手開抵台東站，相信在同仁努力下，能盡全力做到最好，而今天出勤人員視為加班，加發1天工資。

台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，多數駕駛不出勤，台鐵表定列車全部停駛，有部分駕駛願加班。今天從彰化站駕駛3007車次是一名資深司機員，他僅表示，出勤沒什麼特別，「有些人想賺錢，有些人想休假」，大家需求不一樣。一旁段長隨即表明司機員不受訪。

馮輝昇接著接受採訪表示，3007車次開抵新左營站之後，再由高雄機班人員接手開往台東站，從彰化站到新左營站路線，是司機員熟悉路線，乘務工作有分段，會交接；出勤同仁把服務當志業，同仁認為「排到我，就出勤工作」，而對於轉型改革，台鐵局會持續溝通。

台鐵彰化站長王河傑說，彰化站今天上午一班區間快車開往台東站，下午也有區間車開往嘉義站、北湖站，另有類火車從彰化站開往高鐵台中站，每30分鐘發車，直到晚間10時；今天3007車次共有34人於彰化站搭乘，清晨6時首班類火車則有7人於彰化站坐車。（編輯：李亨山）1110501