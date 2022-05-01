台鐵司機員集體休假 上午8時5班列車疏運200人

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會不滿公司化草案未經協商就送立法院，今天發起不加班活動，台鐵表定列車全部停駛。根據統計，截至早上8時，已有5班臨時班次開出，疏運約200名旅客。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，僅約10名司機員點頭出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，全台只能開出18班臨時班次。

台鐵規劃5月1日的臨時列車都是以區間車或區間快車方式行駛，分別由花蓮、彰化、新左營、新竹及高雄等5個機務段開出，包括6列次區間快車及12列次區間車。

詳細18列次的車次與時刻，已公布在台鐵網站「最新消息」及「五一勞動節應變計畫專區」，民眾可查詢。

根據統計，截至早上8時，已有5班臨時班次開出，疏運約200名旅客。

為了疏運旅客，交通部規劃12條路線的類火車，沿途停靠台鐵火車站，總共提供716班次，以台鐵區間票價收費，乘客上車前及下車後需至台鐵車站內購票或持電子票證刷卡，以台鐵區間車票價收費，電子票證還可打9折。

公路總局指出，類火車客運路線共12條，包括西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條，共停靠36站，開行716班次，可提供2萬8640個座位，詳細路線、班距及停靠站，可在台鐵網站「五一勞動節應變專區」查詢，或經由公路總局及各區監理所網站連結。（編輯：方沛清）1110501