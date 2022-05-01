台南火車站人潮少 民眾轉乘接受度不一

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台鐵今天表定列車停駛，台南車站旅客大幅減少，站方引導旅客到站外轉乘，有人反映「類火車」搭車時間是火車的2倍，很不方便，但也有人認為轉乘資訊完整，影響不大。

因應今天台鐵列車停駛，台南替代運輸包括「後壁—善化」、「善化—台南」2條「類火車」替代路線，另「台南—沙崙」由高鐵公司負責接駁，大台南公車長途路線也增班行駛，原先由台鐵台南站搭車往高雄方向旅客，則可至站外改乘高雄客運8046支線，至高雄捷運南岡山站轉乘捷運。

台鐵台南車站站內大廳設置大型引導資訊告示牌，引導到站旅客前往設在站外的類火車及高鐵接駁車搭車處，除了台鐵安排站務人員及志工接受諮詢，公路總局與各相關客運公司也都加派人力協助民眾依需求轉乘，台南監理站並派駐短程接駁車，從車站接送行動不便的旅客到轉乘地點。

台鐵台南站長林煥堂告訴中央社記者，原本假日搭火車通勤民眾就比較少，加上很多人知道台鐵停駛資訊後就規劃利用其他交通工具，上午到車站搭車旅客大幅減少，雖然今天有同仁選擇休假，但仍有約一半人力出勤，加上志工及其他單位人員引導，乘車秩序大致良好。

從善化搭類火車巴士運輸到台南站的1名旅客表示，原本從善化搭火車到台南大約20分鐘車程，但今天坐巴士要40幾分鐘，實在不方便；另有準備轉搭客運到高雄的旅客表示，先前就上網了解相關轉乘資訊，其實都還算完整，而轉乘點離車站不遠，引導也很清楚，雖有些不方便，但還可接受。（編輯：方沛清）1110501