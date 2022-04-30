台鐵5/1時刻表整理包 臨時區間車18班次、類火車12路線資訊這裡查
（中央社網站）台鐵5月1日表定列車全部停駛，臨時機動開行18列次區間（快）車的路線及時刻表4月30日公布；交通部公路總局則規劃12條類火車路線，總計716班次沿途停靠火車站，以台鐵區間票價收費，盼能協助旅客疏運。相關資訊整理如下：
6列次區間快車
車次4007／花蓮07:14→樹林10:56
停靠站：花蓮、新城、和平、南澳、東澳、蘇澳新、冬山、羅東、宜蘭、礁溪、頭城、福隆、雙溪、瑞芳、八堵、汐止、松山、台北、板橋、樹林（詳細時刻表點這裡）
車次4034／樹林16:42→花蓮20:32
停靠站：樹林、板橋、台北、松山、汐止、七堵、瑞芳、猴硐 、雙溪、福隆、頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳新、東澳、南澳、和平、新城、花蓮（詳細時刻表點這裡）
車次4018／花蓮07:05→台東10:36
停靠站：花蓮、吉安、志學、壽豐、豐田、鳳林、萬榮、光復、瑞穗、玉里、東里、富里、池上、關山、鹿野、台東（詳細時刻表點這裡）
車次4039／台東16:05→花蓮19:25
停靠站：台東、鹿野、關山、池上、富里、東里、玉里、瑞穗、光復、萬榮、鳳林、豐田、壽豐、志學、吉安、花蓮（詳細時刻表點這裡）
車次3007／彰化06:08→台東11:37
停靠站：彰化、員林、田中、二水、斗六、斗南、民雄、嘉義、新營、善化、永康、台南、岡山、新左營、高雄、鳳山、九曲堂、屏東、潮州、南州、林邊、枋寮、大武、瀧溪、金崙、太麻里、 知本、康樂、台東（詳細時刻表點這裡）
車次3034／台東16:17→彰化22:10
停靠站：台東、知本、太麻里、金崙、瀧溪、大武、枋寮、林邊、南州、潮州、屏東、九曲堂、鳳山、高雄、新左營、楠梓、岡山、路竹、大湖、台南、永康、新市、善化、隆田、新營、嘉義、民雄、斗南、斗六、二水、田中、員林、彰化（詳細時刻表點這裡）
12列次區間車
車次2185／彰化15:01→嘉義16:32
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次2250／嘉義17:08→彰化18:36
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次2151／北湖09:14→彰化11:44
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次2272／彰化16:19→北湖18:43
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次3154／潮州08:06→嘉義11:12
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次3239／嘉義17:08→潮州20:16
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次3190／潮州10:57→嘉義14:12
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次3259／嘉義19:03→潮州22:03
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次1144／新竹07:20→基隆09:49
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次1253／基隆19:09→新竹21:36
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次1203／基隆14:12→北湖16:12
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
車次1186／北湖12:57→基隆14:59
沿途各站均有停靠（詳細時刻表點這裡）
12條類火車路線
路線0971／三義-后里-豐原
路線0972／彰化-成功-新烏日
（詳細路線時刻表資訊點這裡）
路線0975／後壁-善化
路線0976／善化-台南
（詳細路線時刻表資訊點這裡）
路線0964／高雄-鳳山-屏東
路線0965／新左營-屏東
（詳細路線時刻表資訊點這裡）
路線0951／花蓮-台東
路線0952／花蓮-玉里
路線0953／台東-玉里
（詳細路線時刻表資訊點這裡）
路線0961／高雄-台東
路線0962／新左營-台東
路線0963／新左營-潮州-台東
（詳細路線時刻表資訊點這裡）
台鐵網站公告表示，因應台鐵工會發起勞動節不加班，5月1日表定列車「全部」停駛，民眾請改搭其他交通運具，造成不便敬請見諒，台鐵深致歉忱。相關應變改乘資訊可上台鐵官網、APP或撥打0800765888客服專線查詢。（編輯：林廷軍）1110430
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