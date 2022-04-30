北部降溫連續多日涼爽 5/2至5/6全台降雨機率高
2022/4/30 11:08（4/30 11:40 更新）
中央氣象局預報，5月2日至6日南方雲系北移，全台降雨機率高。圖為民眾雨天撐傘走訪三峽老街。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北30日電）中央氣象局預報，今天起，受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降，且連續多日都是涼爽天氣，5月2日至6日南方雲系北移，全台降雨機率高。
氣象局預報，受東北季風影響，今天北台灣溫度明顯下降，桃園以北及宜蘭白天高溫約攝氏22至24度，整天有涼意，新竹、苗栗及花蓮、台東高溫為26至28度，中南部高溫仍有31至34度。
氣象局預測，明天東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨；2日、3日東北季風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，白天高溫可能不到20度天氣較涼，4日起東北季風才會減弱，但北部早晚仍偏涼。
氣象局也預報，5月2日至6日，南方雲系北移，全台降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨。（編輯：屈享平）1110430
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀