中南部降冰雹 氣象局：台灣春夏劇烈天氣時易產生

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）今天包括嘉義、台南、高雄及玉山（南投）等地區都降下冰雹。中央氣象局說，這是台灣在春、夏季對流發展旺盛時，很容易發生的一種固態降水，通常是在劇烈天氣下產生。

氣象局說，下冰雹的條件一定要水氣夠及對流很旺，冰雹是在對流雲中形成，水氣上升到高空凝結成小水滴，溫度達到攝氏零度以下時，結成冰粒，並反覆如滾雪球般上下運動，當重量大於空氣浮力時就往下掉，有些在掉落過程融解成水，到地面若還未融解就是冰雹，一般的直徑都在1公分以上。

氣象局觀測，今天台灣吹西南風，中南部天氣較不穩定，有強烈對流，不但降雨還下冰雹，東部雖也有降雨，但氣流過了中央山脈，對流減弱，不易產生冰雹。

根據氣象局數位科普網的解釋，冰雹是一種「固態降水」，但和雪不一樣，不是因天氣寒冷而產生的現象，通常是劇烈天氣下的產物，尤其是春夏季對流發展相當旺盛時就有可能發生。

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氣象局數位科普網說明，只要是有劇烈對流發展的地區都有可能產生冰雹，且冰雹是很局部性的現象，發生的區域往往都不大。山坡地的氣流受到地勢影響，上升運動會比平地或山谷來得強烈，在山區或丘陵地發生冰雹的機率可能會比平地高。

氣象局說，目前的科技還無法預先掌握冰雹發生的時間和位置，只能透過氣象雷達即時監測，某個區域雷達回波達到一定強度時，推測可能有降冰雹的機率。（編輯：陳政偉）1110423