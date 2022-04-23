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強烈對流嘉義下冰雹 伴隨打雷劇烈降雨[影]

2022/4/23 09:18（4/23 10:42 更新）
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嘉義縣市部分區域23日上午因強烈對流降下1、2公分大的冰雹，持續約10分鐘。中央社記者蔡智明攝 111年4月23日
嘉義縣市部分區域23日上午因強烈對流降下1、2公分大的冰雹，持續約10分鐘。中央社記者蔡智明攝 111年4月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義市23日電）嘉義地區今天凌晨雷聲不斷下起大雨，上午7時40分左右，嘉義市南邊一帶突然下冰雹，民眾紛紛拍照、錄影、上傳社群媒體，嘉義氣站象表示，強烈對流有機會發生下冰雹的機會。

中央氣象局今天上午7時15分發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣有局部大雨或豪雨發生的機率，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹。7時40分左右，嘉義縣市部分區域降下1、2公分大的冰雹，持續約10分鐘。

住在嘉義市彌陀路的范姓民眾告訴中央社記者，早上下大雨開車載兒子出門，坐在車內就聽到「咚咚咚」的聲音，才發覺是下冰雹，好在車子並沒受損。過程約10分鐘。

鄧姓民眾表示，他上午開車經過中埔鄉忠義路與嘉義市交界附近，同樣遇到冰雹，而且一旁路樹多處折斷有如颱風來襲。

嘉義氣象站指出，氣象站內並沒有觀測到下冰雹，但強烈對流是有機會降冰雹，呼籲民眾外出小心。（編輯：李錫璋）1110418

中央氣象局23日上午7時15分發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。7時40分左右，嘉義縣市部分區域降下1、2公分大的冰雹。中央社記者蔡智明攝 111年4月23日
中央氣象局23日上午7時15分發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。7時40分左右，嘉義縣市部分區域降下1、2公分大的冰雹。中央社記者蔡智明攝 111年4月23日
嘉義地區23日凌晨雷聲不斷下起大雨，上午7時40分左右，嘉義市南邊一帶突然下冰雹。嘉義氣站象表示，強烈對流有機會發生下冰雹的機會。中央社記者蔡智明攝 111年4月23日
嘉義地區23日凌晨雷聲不斷下起大雨，上午7時40分左右，嘉義市南邊一帶突然下冰雹。嘉義氣站象表示，強烈對流有機會發生下冰雹的機會。中央社記者蔡智明攝 111年4月23日
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