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吳德榮：4/22起暖氣團影響 高溫多在30度以上

2022/4/20 08:24（4/20 08:53 更新）
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氣象專家吳德榮表示，22日起台灣在暖氣團內，各地高溫多在30至33度。圖為民眾在高雄市鹽埕區騎單車。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，22日起台灣在暖氣團內，各地高溫多在30至33度。圖為民眾在高雄市鹽埕區騎單車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北20日電）根據氣象局網站，今天平地最低溫為基隆七堵13.5度。氣象專家吳德榮表示，今天中部以北為雨後多雲、氣溫回升，明天上半天轉有雨；22日起台灣在暖氣團內，各地高溫多在30至33度。

根據氣象局網站，今天平地最低溫為基隆市七堵區攝氏13.5度、桃園市大溪區13.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天雨帶北移；白天起中部以北為雨後多雲，東半部偶局部短暫雨，南部多雲時晴，各地氣溫回升；明晨鋒面雨帶快速掠過，北部、東半部轉有局部雨，下午起好轉。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，22日起至26日台灣在暖氣團內，各地「暖如夏」，高溫多在30至33度左右。22至24日低層水氣仍多，大氣並不穩定，午後有局部陣雨或雷雨；25、26日低層水氣減少，大氣漸趨穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍陣雨。

吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，8至10天後菲律賓東方海面至南海一帶有「熱帶擾動」發展的跡象，應持續觀察。（編輯：李錫璋）1110420

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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