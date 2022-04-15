朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

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（中央社網站15日電）近期COVID-19本土病例快速攀升，因Omicron傳染力強，國內個案多達99%為輕症或無症狀，中央流行疫情指揮中心防疫重點轉為減災而非全面清零，日前也宣布居家照護指引及輕重症分流措施，強化醫療應變量能。面對確診數增加，身邊出現確診者，民眾需要做什麼？快篩結果陽性怎麼辦？中央社整理資訊帶你了解，保持戒慎不恐懼齊抗疫。

●身邊有人確診怎麼辦？

如果是確診個案的密切接觸者，在獲得衛生單位通知指示前，請先留在家中自我隔離，期間要戴口罩並避免與其他同住者接觸或共同用餐，特別是長者、幼兒等免疫力低下的家人。 同時，如果出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，應聯繫衛生局或撥打1922、1999求助。

如果不是密切接觸者，則要進行自我健康監測10天，期間若有疑似症狀，請戴口罩就醫評估。

●怎樣算是密切接觸者？怎樣會被匡列？

在確診個案發病前4天至隔離前，有一起用餐、同住或面對面接觸超過15分鐘，就會被匡列為密切接觸者，被納為居家隔離管制對象。

若沒有「直接」接觸到確診者，不會被匡列為居家隔離對象。例如，你是確診者的太太的同事，就不會被匡列。

●居家隔離要多久？要檢測幾次？

居家隔離天數為10天，從與確診者的最後接觸日為第0天開始計算。隔離期滿前檢驗陰性者可解除隔離，並從第11天起接續自主健康管理7天。

在被匡列居家隔離以及隔離期滿時，皆要做PCR檢測；另外與確定病例最後接觸次日起第5至7天，以及自主健康管理第6至7天，要進行2次公費家用快篩試劑檢測。

●我在外面接到衛生單位通知，被匡列為居家隔離對象怎麼辦？

接到電話後隔離通知立即生效，須自行開車、騎車或步行返家或至隔離地點，禁止搭乘大眾運輸工具，並全程佩戴口罩。

（指揮中心提供）

●和確診者足跡重疊、收到簡訊怎麼辦？

民眾收到細胞簡訊不用過於緊張，代表足跡與確診者重疊，但不等於被匡列。指揮中心表示，發布簡訊目的是提醒民眾自我健康監測，有疑似症狀的人須儘速就醫或採檢，若都無異狀仍可正常生活。

同時，如果民眾有掃實聯制，接到細胞簡訊通知可能接觸確診者，都可到採檢站公費採檢。

●居家隔離、自我健康監測差在哪？

居家隔離對象為確診者的接觸者，隔離期間不能出門；自主健康管理對象則為通報個案經檢驗陰性者、居家檢疫或隔離期滿者，期間禁止與他人聚餐聚會，也不能參加公眾群聚型活動。

而自我健康監測對象則為與確診者有相同足跡的民眾，監測期間應避免出入人潮眾多的地點、參加大型活動、外出用餐等。如果必須外出時，應全程戴口罩。若完全沒有出現任何症狀，仍可正常生活或上班、上學。

●什麼情況下要快篩？

民眾若住在確診數較多的地區、有呼吸道症狀、曾到確診者足跡熱區，或有確診者接觸史等情況，都建議做居家快篩。

●快篩陽性怎麼辦？

居家隔離或居家檢疫者若快篩陽性，應立即聯絡地方衛生局或1922防疫專線，並依照指示處理。

非居家隔離或居家檢疫者若快篩陽性，須將檢測器材密封包裝攜帶至社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測，移動過程要戴好口罩，勿搭乘大眾交通工具。

如果快篩為陰性，採檢完的試劑也不要任意丟棄，建議用塑膠袋密封後以一般垃圾處理。

●我確診了怎麼辦？要居家照護還是去醫療院所？

若到醫療院所或採檢站做PCR後被告知確診，目前只有70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症等4類患者會送醫，其餘送集中檢疫所或居家照護。

而指揮中心日前也公布居家照護指引，小於65歲、未懷孕或洗腎的輕症或無症狀個案，都可在家照護，但同住者年齡都必須小於65歲，且無懷孕或洗腎。（編輯：曹亞沿）1110415