輕重症分流調整 80歲以下輕症不收治住院

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，即日起，除懷孕36週以上，80歲以下COVID-19輕症者不再收治；醫院收治無症狀/輕症者，住院天數不逾5天為原則。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，鑒於國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增，考量Omicron病毒株特性，係以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，為擴大醫療應變量能，即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護。

中重症確診者仍須收治於醫院；另外，無症狀輕症成人確診者，年齡80歲（含）以上或懷孕36週，同樣須收治於醫院；年齡70-79歲、65-69歲且獨居者、懷孕35週以內，或無住院需要，但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所/防疫旅館。若年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件、非65-69歲獨居者，採居家照護。

無症狀輕症兒童，出生未滿3個月且有發燒、出生3-12個月且高燒（>39度），並經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。前開條件以外兒童，符合居家照護條件者採居家照護；不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館。

針對例外情形，陳時中表示，不符居家照護健康條件無症狀/輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。無症狀/輕症血液透析病人，得依地方衛生局規劃，安排居家照護，並於指定透析診所或醫院接受血液透析治療。

至於醫院收治無症狀/輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，倘經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。

確診者所需「嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療通知書」或「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」等行政表單，得由醫院通知衛生局補行開立。

指揮中心籲請地方政府及醫療機構配合落實執行社區確診病例輕重症分流，加速病床周轉率，以確保醫療量能。指揮中心將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。（編輯：吳協昌）1110504

（指揮中心提供）