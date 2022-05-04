陳時中：電子圍籬考慮退場 近日與地方政府討論

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外界關注居隔者電子圍籬是否可能退場，衛福部長陳時中（圖）4日在立法院表示，居隔天數已縮短為3天，但目前民眾啟動電子圍籬多已是3天之後，時間短促且耗費成本，確實有考慮退場，這兩天將與地方政府討論。中央社記者王騰毅攝 111年5月4日

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（中央社記者郭建伸台北4日電）外界關注居隔者電子圍籬是否可能退場，衛生福利部長陳時中今天表示，居隔天數已縮短為3天，但目前民眾啟動電子圍籬多已是3天之後，時間短促且耗費成本，確實有考慮退場，這兩天將與地方政府討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、教育部就「如何逐步降低菸品燃燒後所產生煙霧的有害物質排放濃度，以維護國人健康，暨校園菸害防制實施計畫執行情形」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委賴惠員詢問，電子圍籬這兩年在疫情管理扮演重要角色，但現在輕症居隔越來越多，手機定位異常引發民怨，甚至警力疲於奔命，既然實聯制已退場，是否居隔電子圍籬也一併退場；陳時中回應，實聯制與電子圍籬效果不同，實聯制是疫調時比對確診者接觸對象，由於目前已經取消疫調，實聯制自然也跟著退場。

不過陳時中認為，由於居隔天數已縮短為3天，目前民眾拿到居隔單且啟動電子圍籬時間都已是3天之後，造成地方政府頻繁啟動又關掉，不僅時間短且耗費成本，因此電子圍籬確實有考慮退場，這兩天會與地方政府討論。（編輯：林淑媛）1110504