更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展28/140

陳時中：即起無症狀者快篩陽性才能做PCR 避免急診壅塞

2022/5/2 14:20（5/3 00:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19疫情連續5天破萬例，醫療負載增。為紓解急診採檢壓力，指揮中心2日提醒，無症狀者需快篩陽性，始可採檢PCR檢測。圖為民眾在聯合醫院忠孝院區急診室外進行篩檢。中央社記者張新偉攝　111年5月2日
國內COVID-19疫情連續5天破萬例，醫療負載增。為紓解急診採檢壓力，指揮中心2日提醒，無症狀者需快篩陽性，始可採檢PCR檢測。圖為民眾在聯合醫院忠孝院區急診室外進行篩檢。中央社記者張新偉攝　111年5月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站2日電）國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天表示，為避免大量民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞，影響重症醫療量能，即起無症狀者需快篩陽性，才可做PCR檢測。

指揮中心公布5大紓緩急診篩檢人潮應變措施：

一、請各地方政府依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站，擴大服務量能。

二、請急救責任醫院開設防疫（發燒）門診分流病人，提供輕症或無症狀但家用抗原快篩陽性之民眾相關評估採檢與診療服務。

三、無症狀者，需快篩陽性，才可採檢核酸PCR檢測。居隔以及居檢者另依相關篩檢規定辦理。

四、鼓勵基層診所投入提供採檢服務，擴大篩檢服務量能。

五、請醫院啟動應變機制，服務降載並調度人力支援採檢、通報、控床等工作。

指揮中心指出，目前全國共開設344處社區篩檢站（COVID-19全國指定社區採檢院所這裡查），另有104家專責醫院開設防疫或疫病門診，請快篩陽性或有症狀之民眾至各地方政府或醫院相關網頁查詢，就近前往利用。

指揮中心強調，請地方政府於設置社區篩檢站時，規劃結合基層醫師進駐，以協助判斷是否有重症的風險或徵候，必要時由護理師給予衛教，遇有快篩陽性且症狀輕微者，可直接開予症狀治療藥物，同時進行PCR檢驗。（編輯：趙敏雅）1110502

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
雙北籲推動快篩陽即確診 陳時中重申時機未到PCR陽性遲未收到通知、3+4解隔日怎麼算？5情境應變一次看快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？接種注意事項看這裡無症狀者快篩陽性才可做PCR 鼓勵基層診所提供採檢北市7大社區篩檢站資訊看這裡 4/30起闢綠色通道供快篩陽性PCR新北市府1員工快篩陽PCR結果22日出爐 20餘同事快篩陰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀