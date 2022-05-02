陳時中：即起無症狀者快篩陽性才能做PCR 避免急診壅塞

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國內COVID-19疫情連續5天破萬例，醫療負載增。為紓解急診採檢壓力，指揮中心2日提醒，無症狀者需快篩陽性，始可採檢PCR檢測。圖為民眾在聯合醫院忠孝院區急診室外進行篩檢。中央社記者張新偉攝 111年5月2日

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（中央社網站2日電）國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天表示，為避免大量民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞，影響重症醫療量能，即起無症狀者需快篩陽性，才可做PCR檢測。

指揮中心公布5大紓緩急診篩檢人潮應變措施：

一、請各地方政府依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站，擴大服務量能。

二、請急救責任醫院開設防疫（發燒）門診分流病人，提供輕症或無症狀但家用抗原快篩陽性之民眾相關評估採檢與診療服務。

三、無症狀者，需快篩陽性，才可採檢核酸PCR檢測。居隔以及居檢者另依相關篩檢規定辦理。

四、鼓勵基層診所投入提供採檢服務，擴大篩檢服務量能。

五、請醫院啟動應變機制，服務降載並調度人力支援採檢、通報、控床等工作。

指揮中心指出，目前全國共開設344處社區篩檢站（COVID-19全國指定社區採檢院所這裡查），另有104家專責醫院開設防疫或疫病門診，請快篩陽性或有症狀之民眾至各地方政府或醫院相關網頁查詢，就近前往利用。

指揮中心強調，請地方政府於設置社區篩檢站時，規劃結合基層醫師進駐，以協助判斷是否有重症的風險或徵候，必要時由護理師給予衛教，遇有快篩陽性且症狀輕微者，可直接開予症狀治療藥物，同時進行PCR檢驗。（編輯：趙敏雅）1110502