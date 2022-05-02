5/2本土1萬7801例 中重症21人增3死

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高雄小坪國小2日開始為學童施打COVID-19疫苗，醫護人員在學童施打疫苗前逐一檢查、了解學童身體狀況。（校方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月2日

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北2日電）國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，新增1萬7801例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增14中症、7重症，新增3例死亡個案。另新增57例境外移入病例。

新增的7名重症個案中，包含一名未滿一歲女嬰，本身有神經系統疾病，無接種疫苗，在4月26日出現發燒症狀，赴診所就醫後返家，28日出現呼吸困難症狀，送醫採檢陽性，因呼吸窘迫插管，目前仍在加護病房救治，使用呼吸器及瑞德西韋藥物治療。

新增的3例死亡個案，分別為一名90多歲女性，有糖尿病、慢性腎病史，接種過1劑疫苗，確診後在家昏迷送醫，未插管、未使用呼吸器，死因為COVID-19併心肺衰竭。

另一名死亡個案是80多歲女性，有糖尿病、癌症（安寧照護）及神經系統疾病，已接種2劑疫苗，確診後應家屬要求採居家照護，病逝於家中，死因為COVID-19及癌症。

還有一名死亡病例為70多歲男性，本身有心肌梗塞、癌症、慢性腎病須血液透析等病史，沒有接種過疫苗，確診後送醫，即住進加護病房，有使用氧氣面罩，但未插管、未使用呼吸器。死因為COVID-19合併呼吸衰竭、敗血性休克。

指揮中心統計，今年1月1日至5月1日本土病例共10萬6912例，其中10萬6637人為輕症或無症狀，占比為99.75%；中症個案共240人，占比0.22%；重症累計35例，17人治療中、18人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為68人。

新增的本土個案分布為新北市6584例最多、台北市3718例次之、桃園市2577例第三，基隆市874例第四、台中市839例第五。

其他為高雄市660例、宜蘭縣397例、花蓮縣393例、台南市390例、屏東縣285例、新竹縣228例、彰化縣203例、雲林縣142例、台東縣87例、南投縣86例、嘉義縣83例、苗栗縣81例、新竹市75例、嘉義市62例、金門縣16例、澎湖縣15例、連江縣6例。（編輯：李明宗、管中維）1110502

（指揮中心提供）

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