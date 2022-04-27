兒童打莫德納疫苗有何副作用？2劑需間隔多久？接種注意事項一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

6到11歲兒童最快5月2日起可以施打莫德納COVID-19疫苗。圖為台北市中山國小學童放學結伴回家。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）6到11歲兒童最快5月2日起可以施打莫德納COVID-19疫苗。衛福部疾管署公布莫德納疫苗接種須知，施打後有什麼副作用？哪些人不能接種？兩劑施打間隔要多久？中央社整理相關注意事項供參考。

接種劑量和12歲以上一樣嗎？

不是，6-11歲兒童族群基礎劑每劑為0.25mL。12歲以上青少年及成人每劑則為0.5mL。

2劑施打間隔要多久？

衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升、降低罕見心肌炎/心包膜炎不良事件風險，建議6-17歲兒童及青少年2劑接種間隔以12週為原則。

可打追加劑（第3劑）嗎？

不行，目前國內核准施打追加劑為18歲以上。

保護力有多少？

可預防94%有症狀感染（非omicron變異株）。

會比青少年更容易引起心肌炎副作用嗎？

兒童接種副作用以發燒、疲倦為主，心肌炎發生機率未見高於青少年。

哪些人不能接種？

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種莫德納疫苗曾發生嚴重過敏反應者，不予接種。

哪些人要暫緩接種？

1.發燒或正患有急性中重度疾病者，建議待病情穩定後再接種。

2.免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱（尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據）。

有哪些病史接種前建議先詢問醫師？

發炎性心臟疾病（如心肌炎、心包膜炎、心內膜炎）、急性風濕熱、複雜或嚴重的先天性心臟病（包含單心室循環）、急性失代償性心臟衰竭與心臟移植患者。

打完疫苗可以馬上離開嗎？

不行，接種後應在接種單位或附近稍作休息停留觀察15分鐘，離開後也請自我密切觀察15分鐘，若先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的人，則應停留觀察30分鐘。

接種後會有什麼副作用？

大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。臨床試驗顯示接種第2劑之副作用發生比率高於第1劑。

可能有發燒反應（≥38℃），一般約48小時可緩解。6-11歲兒童發燒的比例較成年人略高，其他發生不良反應的比例相近。

接種後還有哪些注意事項？

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

接種mRNA疫苗後可能出現極罕見之心肌炎或心包膜炎，大多發生在接種後14天內，接種第2劑後發生率高於第1劑。建議接種mRNA疫苗後，應注意如出現胸痛、心悸或呼吸急促等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。（編輯：唐元元）1110427