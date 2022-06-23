李秉穎：5歲以下接種 COVID-19疫苗和其他可同時打

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台大醫師李秉穎23日說，為避免因和其他疫苗間隔時間而延遲產生保護，5歲以下接種COVID-19疫苗可和其他疫苗同時接種在不同部位。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）6個月至5歲可施打的莫德納嬰幼兒疫苗已獲得EUA，台大醫師李秉穎今天說，避免因和其他疫苗間隔時間而延遲產生保護，所以COVID-19疫苗目前緊急授權，可同時接種在不同部位。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受網路電台訪問時表示，輝瑞嬰幼兒疫苗和莫德納嬰幼兒疫苗在6個月至5歲這區間的臨床試驗看來，包括局部腫痛、發燒等常見不良反應都比成人低，且年紀越小、心肌炎發生率也越小。

李秉穎指出，目前就臨床試驗看，安全性沒有問題，保護力則與成人差不多，約70%、80%左右，抗體反而還比成人高一點，對5歲以下小孩而言是安全有效。

外界關注小朋友接種COVID-19疫苗是否需和其他疫苗間隔時間。李秉穎表示，其實在大人接種COVID-19疫苗時就做過建議，不需要有特別的時間間隔，曾做過流感跟COVID-19疫苗一起施打的實驗，看來沒有大問題。

李秉穎說，兒童疫苗太複雜，不可能一個一個去試完再規定是否能一起打，且因COVID-19疫情緊急，不希望小孩因為間隔時間而延遲產生保護，所以COVID-19疫苗目前緊急授權，是可以同時接種在不同部位。

輝瑞兒童疫苗第2劑昨天開打。李秉穎表示，小朋友是否也要打滿3劑還有待討論，不過可能打滿較好，主要是針對變異株，雖然仿單都是說2劑，但第3劑是自行裁量決定，認為能對抗變異株，目前18歲以上都是打3劑。

至於打完3劑，第4劑疫苗選擇建議。李秉穎表示，之前打AZ者建議要混打，純打抗體數比較低，其他民眾可自行選擇，抗體都會上來。

針對媽媽若打完3劑疫苗，抗體可否透過母乳傳給寶寶。李秉穎說，如果是在懷孕期間接種，抗體可透過胎盤傳給寶寶，曾有研究指出保護力可達6個月，母乳中的抗體含量可能不足以提供有效保護，因為吃進肚子沒有辦法發生生物作用，即產生保護作用，要進入血液才會產生作用。

此外，李秉穎還提到，近期可能因確診數下降，兒童染疫引發腦炎病例最近沒有突然增加很多，有時候猛爆性感染症，例如腦炎、敗血症等，即使很快接受治療也不一定救回來，但越快治療希望越大，這是機率問題，不能說一定就能治回來。（編輯：謝雅竹）1110623