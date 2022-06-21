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兒童接種第2劑疫苗恰滿12歲用成人劑量 間隔可改4至8週

2022/6/21 16:17（6/21 16:43 更新）
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若學童第1劑於11歲接種，第2劑時滿12歲，指揮中心表示，滿12歲學童要以成人劑型接種0.3ml，因應疫情如有意願可間隔4至8週。（中央社檔案照片）
若學童第1劑於11歲接種，第2劑時滿12歲，指揮中心表示，滿12歲學童要以成人劑型接種0.3ml，因應疫情如有意願可間隔4至8週。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）輝瑞兒童疫苗第2劑明天開打，若學童第1劑於11歲接種，第2劑時滿12歲，指揮中心表示，滿12歲學童要以成人劑型接種0.3ml，因應疫情如有意願可於間隔4至8週接種第2劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為降低嬰幼兒重症及死亡風險，輝瑞兒童疫苗第1劑於5月22日起開打，據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議2劑間隔期縮短為4週，輝瑞兒童疫苗第2劑明天起開始接種。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會表示，各地方政府依接種間隔4至8週逐續安排指定合約醫療院所接種，預訂6月22日配撥共55萬劑（含前一批庫存量）提供地方政府接種作業使用。

羅一鈞表示，明天起大約有78萬名接種過第1劑輝瑞疫苗的小朋友準備接種第2劑，後續視疫苗供應及接種情形於6月下旬至7月初校園接種。

另外，12至17歲青少年建議2劑BNT疫苗間隔為12週以上，許多民眾關注，如果學童COVID-19疫苗第1劑於11歲接種，但即將滿12歲，接種第2劑時恰巧滿12歲接種劑型及間隔建議。

羅一鈞表示，滿12歲學童須依仿單建議劑量接種，如莫德納疫苗需接種0.5ml，BNT疫苗需以成人劑型接種0.3ml。另接種間隔考量COVID-19社區流行疫情，如有意願可於間隔4至8週接種第2劑。

6月20日COVID-19疫苗接種8萬8496人次，截至目前為止，累計接種5693萬6435人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑91.18%、第二劑82.74%、基礎加強劑接種率0.90%、追加劑接種率69.47%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.58%。（編輯：張芷瑄）1110621

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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