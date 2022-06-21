MIS-A致死率恐是兒童3倍症狀一次看 羅一鈞：發現2疑似個案
（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）指揮中心今天表示，中央收到2例疑似MIS-A染疫個案，初判不符合美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布MIS-A病例定義，2例個案都將提至專家會議討論及判斷。
MIS-A成人多系統發炎症候群小百科
MIS-A（Multisystem inflammatory syndrome in adults），成人感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷
發生年齡
介於19至34歲，平均年齡約20多歲
好發族群
根據美國去年9月統計，國際已通報MIS-A個案共200多例，其中男性占7成
發生時間
多數在確診後3週以上出現症狀
5大症狀
◎發燒
◎低血壓
◎心臟功能低下
◎呼吸喘
◎腹瀉
羅一鈞說，其中一名50多歲男性疑似個案是6月初公布死亡個案，在染疫後11天左右出現多器官發炎衰竭情形，當時診斷可能為心肌炎、肺炎，後續診斷書中有提及多系統發炎狀況。因為沒有發燒38度以上判斷臨床標準症狀，所以初判不符合病例定義，會提到專家會議討論。
另一例個案就是新光醫院日前公布的20多歲男性個案，羅一鈞表示，這名個案染疫症狀恢復後，再度出現肝臟及腎臟器官發炎、休克，檢視病歷沒有發現嚴重心臟疾病等必要臨床條件，初判不符合MIS-A定義，但依然會提到專家會議討論。
據美國CDC的MIS-A病例定義，主要是年齡超過21歲且住院24小時以上或因疾病而死亡，臨床標準為住院前24小時或更長時間、或住院前3天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄（超過38度），且在住院前或住院前3天內至少符合以下臨床標準中的3項，至少1項必須是主要臨床標準。
主要臨床標準為皮疹合併非化膿性結膜炎及嚴重心臟疾病，包括心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張或冠狀動脈瘤或新發的左右心室功能障礙、2或3度房室傳導阻滯或室性心動過速，其中僅心臟驟停則不符合此標準。
另外，還有不能歸因於藥物治療的休克或低血壓、血小板減少、腹痛、嘔吐或腹瀉，及新發的神經系統病徵和症狀，包括過去無認知障礙病史患者的腦病變、癲癇、腦膜炎病徵或周圍神經病變，包括格林巴利症候群。
MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科
MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%
發生年齡
介於0至19歲，以6至12歲居多
發生時間
通常是染疫康復後2至6週發生
診斷要件
有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：
◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎
◎低血壓或休克
◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常
◎凝血功能異常
◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛
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