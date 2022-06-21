MIS-A致死率恐是兒童3倍症狀一次看 羅一鈞：發現2疑似個案

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中央收到2例疑似MIS-A染疫個案，初判不符合美國CDC公布MIS-A病例定義，如住院前3天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄等等。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）指揮中心今天表示，中央收到2例疑似MIS-A染疫個案，初判不符合美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布MIS-A病例定義，2例個案都將提至專家會議討論及判斷。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，雖然尚無 成人多系統發炎症候群 MIS-A成人多系統發炎症候群小百科 MIS-A（Multisystem inflammatory syndrome in adults），成人感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷 發生年齡

介於19至34歲，平均年齡約20多歲 好發族群

根據美國去年9月統計，國際已通報MIS-A個案共200多例，其中男性占7成 發生時間

多數在確診後3週以上出現症狀 5大症狀

◎發燒

◎低血壓

◎心臟功能低下

◎呼吸喘

◎腹瀉 看更多 關閉 （MIS-A）通報病例，但已有醫學中心表達有收治疑似個案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會表示，根據過去通報確診個案中，發現2例疑似MIS-A個案。

羅一鈞說，其中一名50多歲男性疑似個案是6月初公布死亡個案，在染疫後11天左右出現多器官發炎衰竭情形，當時診斷可能為心肌炎、肺炎，後續診斷書中有提及多系統發炎狀況。因為沒有發燒38度以上判斷臨床標準症狀，所以初判不符合病例定義，會提到專家會議討論。

另一例個案就是新光醫院日前公布的20多歲男性個案，羅一鈞表示，這名個案染疫症狀恢復後，再度出現肝臟及腎臟器官發炎、休克，檢視病歷沒有發現嚴重心臟疾病等必要臨床條件，初判不符合MIS-A定義，但依然會提到專家會議討論。

據美國CDC的MIS-A病例定義，主要是年齡超過21歲且住院24小時以上或因疾病而死亡，臨床標準為住院前24小時或更長時間、或住院前3天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄（超過38度），且在住院前或住院前3天內至少符合以下臨床標準中的3項，至少1項必須是主要臨床標準。

主要臨床標準為皮疹合併非化膿性結膜炎及嚴重心臟疾病，包括心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張或冠狀動脈瘤或新發的左右心室功能障礙、2或3度房室傳導阻滯或室性心動過速，其中僅心臟驟停則不符合此標準。

另外，還有不能歸因於藥物治療的休克或低血壓、血小板減少、腹痛、嘔吐或腹瀉，及新發的神經系統病徵和症狀，包括過去無認知障礙病史患者的腦病變、癲癇、腦膜炎病徵或周圍神經病變，包括格林巴利症候群。

羅一鈞說，MIS-A判斷本來就比兒童 MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 更困難，美國CDC的MIS-A病例定義條件複雜，是否沿用在病人審查上，也會提到專家會議討論。針對MIS-A致死率是小孩3倍一事，成年人可能因慢性疾病等影響，應排除相關危險因子才能知道單純發生MIS-A的死亡率是否較高。（編輯：張芷瑄）1110621