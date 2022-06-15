MIS-A有5大症狀、好發年輕男性 羅一鈞：國內尚無通報病例

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疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞15日說，MIS-A有5大症狀，包含發燒、低血壓、心臟功能低下、呼吸喘及腹瀉。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）前國健署長邱淑媞在臉書提到，昨天出現2名40多歲男性解隔離後病逝可能死於MIS-A。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，雖然MIS-A好發成年男性，但國內尚無通報。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，部分兒童出現孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ），備受關注。邱淑媞在臉書發文指出，成人多系統發炎症候群（MIS-A）其中A指的是成人（adults），與MIS-C一樣，都是因染疫產生多系統發炎症候群，懷疑台灣可能已有相關案例。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，目前沒有接到MIS-A臨床診斷通報，國內還沒有真正通報為MIS-A的個案。據美國去年9月統計，國際上已通報MIS-A個案共200多例，其中男性占7成，患者年齡介於19至34歲，平均年齡約20多歲，40至50歲並非好發年齡。

羅一鈞指出， MIS-A MIS-A成人多系統發炎症候群小百科 MIS-A（Multisystem inflammatory syndrome in adults），成人感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷 發生年齡

介於19至34歲，平均年齡約20多歲 好發族群

根據美國去年9月統計，國際已通報MIS-A個案共200多例，其中男性占7成 發生時間

多數在確診後3週以上出現症狀 5大症狀

◎發燒

◎低血壓

◎心臟功能低下

◎呼吸喘

◎腹瀉 看更多 關閉 有5大症狀，包含發燒（96%）最多、低血壓（60%）次之、心臟功能低下（54%）、呼吸喘（52%）及腹瀉（52%），多數在確診後3週以上才會出現症狀。昨天國內解隔離後死亡的40多歲男性，距離發病都是在兩週內，評估為MIS-A的機率不是那麼高，但不能排除，需要後續研判。

國內疫情走向及死亡人數持續受關注，近期有推估6月底疫情探底看法，甚至認為台灣有多人染疫死亡未通報狀況。羅一鈞表示，尊重各種預估，疫情走向會受民眾自主防疫措施遵從性影響，至於未通報率可能就是待審人數，不見得是黑數，而是仍在研判的個案。

確診康復者獲得「無敵星星」說法持續受關注，近期英國有研究顯示，打滿3劑疫苗者，在第一波Omicron爆發期間仍然染疫，就算感染依舊無法增強免疫反應，所以才會有2、3度感染狀況發生。

羅一鈞表示，針對重複感染，不同國家團隊有不同研究，大部分研究仍認為接種3劑疫苗對預防重複感染有保護效果，確實會在3至5個月後衰退，在不同時期就會看到不同效果，施打疫苗對預防重症和死亡確實有顯著效果，即使重複感染，也有很好保護，疫苗對預防兒童MIS-C也有很好效果。（編輯：張雅淨）1110615