今年本土累計破300萬例 現首例青少年MIS-C

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國內COVID-19本土病例15日新增雖仍維持6萬多例，今年本土病例累計破300萬例。圖為15日上午陸續還是有民眾前往台北市台大醫院設立的篩檢站做PCR採檢。中央社記者趙世勳攝 111年6月15日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）國內COVID-19本土病例今天新增雖仍維持6萬多例，今年本土病例累計破300萬例；另出現首例青少年MIS-C個案，為13歲少年，曾打2劑BNT疫苗，病況穩定，在一般病房住院治療。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會表示，今天新增6萬8939例本土個案，確診個案新增中重症392例（中症227例、重症165例），其中143例死亡；另新增26例境外移入病例。

羅一鈞說，今天新增143例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史、102例未打滿3劑疫苗，64例從未接種疫苗，90人年齡超過80歲。

今天新增最年輕死亡個案，為一名30多歲男性，本身有慢性心臟病，沒有接種過任何1劑疫苗，6月7日發病及確診，出現發燒、喉嚨痛等症狀，染疫後惡化併發心衰竭及肺水腫，也有肺炎合併呼吸衰竭，6月11日病逝。

今天沒有新增兒童死亡個案，但出現5名兒童及青少年重症，分別為3例「 多發性系統發炎症候群 MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 」（MIS-C），都沒有住加護病房，另外還有1例腦炎及1名細支氣管炎。

今天新增年齡最大的MIS-C個案，為一名13歲少年，是首例青少年個案，沒有慢性病史，接種過2劑BNT疫苗。個案在5月3日確診，6月6日再次發燒，症狀持續到6月10日，仍有發燒、全身紅腫、結膜炎、喉嚨痛、頭痛胸悶、呼吸喘，6月11日送急診，抽血檢查發現為MIS-C，一般病房治療中。

其餘2例MIS-C個案為5歲男童及10歲女童，都沒有接種疫苗，分別在5月初或中旬確診，確診隔了3至5週出現發燒、紅疹或紅眼等症狀，就醫診斷為MIS-C，目前都在一般病房住院，血壓穩定、沒有呼吸困難。

今天的兒童腦炎為2歲男童，沒有慢性病史，6月10日發燒，快篩陽性，當天因持續發燒、意識改變、抽搐，送急診，插管住加護病房，頭部電腦斷層有腦水腫，使用降腦壓藥、瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療，目前病況穩定，仍在加護病房

另一名1歲男童，5月7日確診，9日出現呼吸困難、胸凹等症狀，送急診，因呼吸窘迫插管住急診 ，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，5月16日已經出院，診斷為細支氣管炎。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計54例，19案例是腦炎、10名肺炎、3名敗血症、5例哮吼、10例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年本土病例共累計304萬4248例，羅一鈞說，目前全國疫情呈現下降趨勢，北部疫情緩降、中南部些微上升；自今年1月至6月14日，本土輕症、無症狀個案累計296萬4190例、占99.63%，中症累計6768例、占0.23%，重症累計4351例、占0.14%。（編輯：陳政偉）1110615

（指揮中心提供）