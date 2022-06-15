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6/15本土6萬8939例 增143人死亡、392例中重症[影]

2022/6/15 13:51（6/15 15:10 更新）
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國內COVID-19疫情未歇，政府提醒民眾在外做好自身防疫。圖為15日上午台北市台大醫院篩檢站，提供快篩陽性民眾前往PCR採檢。中央社記者趙世勳攝 111年6月15日
國內COVID-19疫情未歇，政府提醒民眾在外做好自身防疫。圖為15日上午台北市台大醫院篩檢站，提供快篩陽性民眾前往PCR採檢。中央社記者趙世勳攝 111年6月15日
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）疫情指揮中心宣布，國內今天新增6萬8939例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中增加中重症392例，其中143人死亡；另外，境外移入個案新增26例。

國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會表示，今天新增143例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史、102例未打滿3劑疫苗，64例從未接種疫苗，90人年齡超過80歲。

今天新增最年輕死亡個案，為一名30多歲男性，本身有慢性心臟病，沒有接種過任何1劑疫苗，6月7日發病及確診，出現發燒、喉嚨痛等症狀，染疫後惡化併發心衰竭及肺水腫，也有肺炎合併呼吸衰竭，6月11日病逝。

根據指揮中心統計，今年本土病例共累計304萬4248例，羅一鈞說，目前全國疫情呈現下降趨勢，北部疫情緩降、中南部些微上升；自今年1月至6月14日，本土輕症、無症狀個案累計296萬4190例、占99.63%，中症累計6768例、占0.23%，重症累計4351例、占0.14%。（編輯：陳政偉）1110615

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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