取消國旅團疫苗3劑令？陳宗彥：原則傾向同意

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國旅團疫苗3劑令有望取消，指揮中心副指揮官陳宗彥14日表示，已收到交通部相關公文，原則傾向同意。圖為民眾到陽明山竹子湖賞繡球花。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、王鴻國台北14日電）國旅團疫苗3劑令有望取消，指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午表示，已收到交通部相關公文，原則傾向同意，但會強化防疫措施，配套細節仍在草擬階段，待確認後儘速公布。

中央流行疫情指揮中心為強化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑接種規定，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19疫苗接種證明，如小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明。

雖然國內疫情仍在高原期，但疫情逐步下降，進入健身房必須打滿3劑的限制已在5月27日鬆綁，觀光業者盼國旅團比照解禁。

交通部長王國材今天上午視察台鐵汐科站時接受媒體聯訪，隨著COVID-19疫情逐漸趨緩，觀光業者期盼開放國際觀光客重振商機。

由於國內旅行團要打滿3劑疫苗才可參加，王國材表示，有旅行業者反映，國內旅行團多是阿公、阿婆參加，打滿3劑疫苗比較少，一半以上旅行團未能出團，交通部已發函指揮中心審查，盼國內旅行團能比照健身房取消打滿3劑疫苗限制。

出國旅遊部分，王國材表示，和旅行業者座談，初步方向都有，包括補助、防疫規定都已談妥，細節部分很快將公布，差不多是6月中旬；出入境指引已完成，最近就會送指揮中心，不管是8月或9月，只要公布時間，隨時就可以組團，民眾可赴國外或國外旅客來台旅遊。

陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，交通部已將公文送進指揮中心，將進一步與相關單位討論，針對國旅團取消疫苗3劑令，傾向同意，但會強化遊覽車上、旅遊期間個人及團體防護要求。

根據指揮中心資料，北部地區疫情7日平均數下降趨緩，外界關注是否與疫情再度加溫有關。指揮中心疫情監測組長周志浩表示，疫情演變應長期觀察，才能看出較準確的趨勢變化，目前變化趨勢還是一樣；北部及東部疫情仍往下走，中南部仍在高原期，但預期近日會出現反轉。（編輯：張雅淨）1110614