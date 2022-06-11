居家檢疫放寬3+4 交通部儘速送審出入境旅客指引

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（中央社記者余曉涵台北11日電）入境居家檢疫15日起放寬為3+4，交通部觀光局今天說，相關出入境旅客指引已備好，將儘速送中央流行疫情指揮中心審查；旅遊業者則認為，相信會有不少旅客趁暑假期間出國。

疫情指揮中心今天宣布，6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，每週限額2.5萬人次；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。

創新旅行社董事長李奇嶽接受中央社記者訪問表示，居家檢疫改為3+4之後，將開始會有旅客考慮要出國旅遊，甚至之前就有旅客有表達意願若改3+4，希望在暑假可以到日本或韓國走走。

李奇嶽也說，但由於日本現在只開放團體旅遊，台灣禁團令尚未解除，因此韓國的詢問度較日本還要高，歐美部分則是因為飛比較遠，費用比較高，因此詢問度就較低。

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交通部觀光局副局長周廷彰則說，觀光局已經備好出入境旅客指引，包含希望施打3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，團體旅遊要團進團出，也建議國外旅客入境後下載社交距離APP等，目前已送交通部審核。

周廷彰指出，除此之外，配合居家檢疫改為3+4，防疫旅館的相關條文也將儘速修正，預計下週一（13日）就會開會討論，宣布相關修正措施。（編輯：陳政偉）1110611