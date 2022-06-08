超前部署搶機票 旅遊作家提2建議

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（中央社記者余曉涵台北8日電）不少民眾已經超前部署購買機票。旅遊作家943今天建議，可以彈性出遊的民眾再搶廉航的特價機票，若只能在連假出國的民眾則建議要視旅遊目的地。

看好下半年可望開放國境，不少民眾都已經超前部署搶購機票，甚至台灣虎航日前開賣特價機票時也一度因民眾搶購造成當機。

旅遊作家943今天說，民眾要超前部署購買機票，要先看看自己的狀況再行決定，她建議，如果是只能在連假出遊的民眾，不在意機票是不是最便宜者，要先看目的地在哪，如果是京都、東京等目前還有航線在飛的城市，就可以提前下手傳統航空的機票。

943說，但若是想去北海道等2線城市，則建議繼續觀察，等航線重開後，還會有新的特價機會可以考慮。

943認為，雖然傳統航空的票價比廉航還要貴，但傳統航空可以更改的時間等，在目前疫情尚未完全結束的階段，才會是比較好的選擇。

至於屬於安排假期彈性的民眾，943建議也可以持續觀望，等待連假航空公司推出特價促銷時再下手。

943說，等邊境開放後，預估將有報復性旅遊熱潮，屆時相信航空公司會互相競爭，民眾那時候就可以下手搶特價機票，不論是歐洲或台灣的廉價航空都已經有推出特價，甚至票價跟疫情前一樣便宜，只是時間不固定或者是冷門時段。

另外，近期日圓貶值，引發不少民眾超前部署換匯，不過旅遊作家943說，根據日圓去年走勢，跌勢目前看不到盡頭，建議民眾要出國時再換就好。

943認為，民眾要換匯也不用換太多，搞不好屆時出國時刷卡結帳的匯率還比換匯的匯率漂亮。（編輯：陳政偉）1110608