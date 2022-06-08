打3劑疫苗入境檢疫0+7天？ 陳時中：時機不成熟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北8日電）各國陸續選擇與COVID-19病毒共存，鬆綁邊境防疫，外界關注施打3劑疫苗者，入境台灣檢疫可否改為0+7天，指揮中心指揮官陳時中認為，現在時機恐怕還不成熟。

南韓自今天開始入境鬆綁，所有旅客無論是否接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，一律免隔離，交通部長王國材今天接受網路節目專訪透露，已制定「出入境旅客指引」，包含入境前2天PCR陰性證明、打滿3劑、團進團出，近期將送指揮中心核定。

針對打滿3劑疫苗者入境檢疫是否可能從「7+7」天鬆綁為「0+7」天，陳時中下午在疫情記者會中表示，對於國際觀光防疫鬆綁，有部分人非常期待，也有部分人不期待，事實上，入境「0+7」天的時機恐怕也還不成熟，基本上，台灣會看醫療需求量，再決定開放時間。

陳時中說，開國門方面，目前持續檢討當中，以縮短檢疫天數為目標，鬆綁為「3+4」天可能性及可行性最高，預計優先開放商務投資等人員為適用對象，有助這些人士提高來台灣意願。國際間都是在疫情下降，才會考慮進一步開放，避免醫療量能兩頭燒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內本土疫情持續在高原期，不少專家推估，國內疫苗覆蓋率夠高，疫情連2週下降，7月初疫情有望結束，指揮中心發言人莊人祥說，台灣已不以「清零」為目的，「減災」才是首要目標， 社區大流行後，疫情很難完全結束，各國也都是時高時低，緩步下降，這更凸顯口罩等個人防護重要性。

據統計，6月7日COVID-19疫苗接種8萬8333人次，累計接種5582萬9045人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑90.45%、第2劑82.15%、基礎加強劑接種率0.89%、 追加劑接種率66.94%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約90.84%。（編輯：方沛清）1110608