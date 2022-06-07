陳時中：7月仍要戴口罩 規劃縮短商務客入境檢疫天數

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北7日電）傳7月有望脫口罩、8月開放邊境，指揮中心今天說，7月暫時不會放寬口罩規定，邊境解封則規劃縮短檢疫天數，將先以商務為主，等疫情穩定一點，國人會比較安心。

行政院長蘇貞昌今天視察兒童疫苗施打情形，對於媒體報導最快8月開放邊境，是否有鬆綁計畫表示，會視疫情情況、疫苗施打率及各種醫療量能適度應變調整，由指揮中心斟酌再向國人報告。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，7月暫時不會放寬口罩規定，因口罩對於其他呼吸道疾病也有防治效果，至於邊境部分會隨疫情變化滾動式檢討。

陳時中說，即使口罩解禁也是特殊情形，一般來說還是希望口罩先戴好，邊境解封則是在一定範圍內鬆綁檢疫天數。

媒體詢問，不少家長表示為讓孩子放暑假時出去玩才快打疫苗，目前是否有其他指引如疫苗施打率、量能等作為開放標準？

陳時中回應，有人想出去玩、有人很緊張，在疫情下降趨勢很清楚後，再開始規劃出去玩的事情，現階段以商務為主，出去玩等疫情明朗再來規劃為佳。

媒體追問商務客優先規劃情形、何時宣布，會朝縮短檢疫天數方向進行或是有機會不用隔離。陳時中表示，會以縮短檢疫天數為主，沒有要逐一個案審查，因商務有投資、大量購買等需求，但仍在規劃中，一確定就會公布，總之等疫情穩定一點，國人會比較安心。（編輯：李錫璋）1110607