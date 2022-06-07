6/7本土8萬2973例 124人死亡、中重症增193例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北7日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增8萬2973例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增中重症193例，其中死亡124人，雖新增病例回升，但中重症及死亡人數略降；境外移入增54例。1110607

疾管署新聞稿詳細說明如下：

指揮中心表示，今日新增之82,973例本土病例，為39,854例男性、43,090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市（12,572例）、臺中市（12,498例）、新北市（11,504例）、臺南市（7,487例）、桃園市（6,630例）、臺北市（5,824例）、彰化縣（5,784例）、屏東縣（3,459例）、苗栗縣（1,983例）、南投縣（1,905例）、雲林縣（1,892例）、新竹縣（1,753例）、宜蘭縣（1,579例）、嘉義縣（1,557例）、新竹市（1,493例）、花蓮縣（1,427例）、基隆市（1,156例）、嘉義市（1,097例）、臺東縣（859例）、澎湖縣（307例）、金門縣（200例）、連江縣（7例）。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，29例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（5例）、英國（3例）、新加坡及馬來西亞（各1例）移入，另44例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,795,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,252,303例排除），其中2,540,871例確診，分別為13,246例境外移入、2,527,571例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,214例COVID-19死亡病例，其中3,199例本土，個案居住縣市分布為新北市1,156例、臺北市662例、臺中市208例、桃園市175例、高雄市171例、基隆市114例、臺南市122例、彰化縣108例、屏東縣84例、宜蘭縣73例、花蓮縣65例、雲林縣51例、臺東縣45例、南投縣43例、新竹縣29例、嘉義市30例、嘉義縣26例、苗栗縣23例、新竹市8例、金門縣5例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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