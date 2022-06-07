更多編輯台推薦新聞：
蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300

6/7本土8萬2973例 124人死亡、中重症增193例

2022/6/7 13:54（6/7 14:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心7日公布，新增8萬2973例本土個案。圖為民眾6日到亞東醫院防疫急門診掛號候診。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心7日公布，新增8萬2973例本土個案。圖為民眾6日到亞東醫院防疫急門診掛號候診。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北7日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增8萬2973例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增中重症193例，其中死亡124人，雖新增病例回升，但中重症及死亡人數略降；境外移入增54例。1110607

疾管署新聞稿詳細說明如下：

指揮中心表示，今日新增之82,973例本土病例，為39,854例男性、43,090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市（12,572例）、臺中市（12,498例）、新北市（11,504例）、臺南市（7,487例）、桃園市（6,630例）、臺北市（5,824例）、彰化縣（5,784例）、屏東縣（3,459例）、苗栗縣（1,983例）、南投縣（1,905例）、雲林縣（1,892例）、新竹縣（1,753例）、宜蘭縣（1,579例）、嘉義縣（1,557例）、新竹市（1,493例）、花蓮縣（1,427例）、基隆市（1,156例）、嘉義市（1,097例）、臺東縣（859例）、澎湖縣（307例）、金門縣（200例）、連江縣（7例）。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，29例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（5例）、英國（3例）、新加坡及馬來西亞（各1例）移入，另44例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,795,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,252,303例排除），其中2,540,871例確診，分別為13,246例境外移入、2,527,571例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,214例COVID-19死亡病例，其中3,199例本土，個案居住縣市分布為新北市1,156例、臺北市662例、臺中市208例、桃園市175例、高雄市171例、基隆市114例、臺南市122例、彰化縣108例、屏東縣84例、宜蘭縣73例、花蓮縣65例、雲林縣51例、臺東縣45例、南投縣43例、新竹縣29例、嘉義市30例、嘉義縣26例、苗栗縣23例、新竹市8例、金門縣5例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
北市6萬劑疫苗開放預約 捷運松山站可現場掛號全國感染率約10% 疫情7天平均走向明顯下降MIS-C兒童多系統發炎症候群 黃瑽寧粗估發生率萬分之1北市確診數下降 中正紀念堂及北士科車來速營運至6/85/14本土6萬3964例 增40死、130例中重症5/13本土增6.4萬例41死217中重症 首例染疫產婦重症5/11本土5萬7188例 增8死、中重症69例[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀