更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展3/300

全國感染率約10% 疫情7天平均走向明顯下降

2022/6/6 16:45（6/6 17:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心統計，全國COVID-19本土病例累積感染百分比約10%，疫情7天移動平均走向明顯下降。（指揮中心提供）
指揮中心統計，全國COVID-19本土病例累積感染百分比約10%，疫情7天移動平均走向明顯下降。（指揮中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北6日電）指揮中心統計，全國COVID-19本土病例累積感染百分比約10%，疫情7天移動平均走向明顯下降，台北區及北區降溫坡度最大，中南部持續升溫，未來疫情發展仍待觀察。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，雖然近期新增個案數每天仍破萬例，但已經連續5天新增個案數低於8萬例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，正如預期在全國感染百分比超過10%後，國內疫情明顯出現下降趨勢。

陳時中說，雖然可能與經過端午連假有關，但以全國7日移動平均分析，疫情走向仍然是走下坡的。將台灣劃分6區分析地方疫情走向，台北區及北區感染率分別為14%及12%，疫情下降趨勢清楚，中區感染率不到8%，疫情仍在高點，南區及高屏也持續上升，東區疫情微降。

陳時中說，由於台北區、北區居住人口母數較多，當染疫人數明顯降低，全國疫情趨勢將會隨之下降，中南部疫情這一週將會達高峰，未來疫情整體發展，是否受到連假影響，仍然要多觀察幾天。中央昨天要求南區完成專責病房加開200床、台南加開100床，空床率上升，將持續調配醫療資源。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬4224床、空床6034床、空床率42.4%，其中台北區42.1%、北區49.1%、中區41.3%、南區29.5%、高屏區46.8%、東區52.3%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4170床、空床率53.6%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2235床、空床率48%。（編輯：管中維）1110606

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
國內首例青少年染疫死亡 15歲男返校昏倒送醫不治兒童多系統發炎症候群MIS-C發生率 黃瑽寧：粗估萬分之1兒童第1劑疫苗接種破6成 社區涵蓋率74.2%藍委質疑染疫黑數擴大政府蓋牌 綠：不可能
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀