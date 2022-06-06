藍委質疑染疫黑數擴大政府蓋牌 綠：不可能

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（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）國民黨立法院黨團今天批評指揮中心放任染疫黑數擴大，並懷疑政府有蓋牌之虞。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，中央與地方政府不可能美化數據，國民黨要質疑指揮中心，等於也是質疑藍營執政縣市。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，指揮中心指揮官陳時中日前表示，確診率與染疫率比例約為1比2至1比3，代表有1至2成的社區染疫黑數是不會被確診。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲及首席副書記長李德維等人，今天在立法院召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會。曾銘宗指出陳時中明知檢驗能量不足，為何不馬上改善？放任黑數不斷擴大，蔓延擴張，讓不知情者陷入染疫風險，造成更多死傷，國民黨團要求陳時中必須說清楚、講明白。

萬美玲表示，黑數之所以會這麼多，追根究底還是在於PCR能量不夠，連陳時中都承認國內確診率和染疫率是不一致，兩者差距達1、2倍之多；陳時中明知染疫率高過確診率許多，卻沒看到有任何作為，放任染疫率不斷增加。

萬美玲指出，在去年死亡率和染疫數字出現相當詭異的不同，中央公布去年6月因新冠肺炎死亡數是524人，加上接種疫苗後死亡累計到7月有325例，兩者相加849人，以去年6月六都死亡火化數字1萬1356人，比前年同期8544人增加2812人，增加幅度高達32%。增幅數字差距過大，代表黑數的存在，更顯示防疫出現漏洞，凸顯指揮中心毫無作為。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則召開輿情回應記者會；對於國民黨團質疑去年有大量染疫死亡黑數、政府是否蓋牌，鄭運鵬嚴正否認，直說不可能發生這種狀況。

鄭運鵬說，去年的死亡人數的確比前年多1萬多人，但這絕對不是染疫黑數，因為從去年到現在，染疫通報一定要經過地方衛生主管機關，地方政府做完疫調後送到中央彙整，這當中包含染疫死亡人數。

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鄭運鵬指出，新北市是全台人口最多的城市，國民黨可以問新北市長侯友宜，或是台中市長盧秀燕，有沒有隱藏確診人數、確診死亡人數，就知道有沒有蓋牌。

鄭運鵬認為，中央與地方政府不可能把染疫確診人數、確診死亡人數故意跳過，藉此美化數據，如果國民黨要質疑指揮中心，等於是質疑國民黨執政的縣市政府，而他相信新北市政府不會去蓋牌，也請國民黨科學一點，可以研究完後再來做挑戰。（編輯：蘇志宗）1110606