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COVID-19疫情整理包1/266

兒童第1劑疫苗接種破6成 社區涵蓋率74.2%

2022/6/6 16:12（6/6 16:32 更新）
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圖為家長5日帶孩子到自由廣場兒童大型接種站接種疫苗。（中央社檔案照片）
圖為家長5日帶孩子到自由廣場兒童大型接種站接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北6日電）國內兒童莫德納疫苗及輝瑞兒童疫苗陸續於5月2日、5月25日起開打，短短一個月，5至11歲COVID-19疫苗第1劑接種率破6成，再加上確診人數，社區涵蓋率已高達74.2%。

根據中央流行疫情指揮中心統計，接種第1劑輝瑞兒童疫苗人數加上兒童莫德納疫苗第1劑人數，除以各縣市5至11歲戶籍人口計算，全國5至11歲戶籍人口第1劑接種率已達60.5%，加上該年齡層確診人數計算，全國5至11歲兒童社區涵蓋率已達74.2%，簡而言之，就是這個族群保護力已超過7成。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，依據各縣市社區涵蓋率，中南部的數據都不錯，最高的是屏東縣已達91.7%，雲林縣90.2%次之，嘉義縣89.5%位居第3，高雄市、台南市及外島的金門縣、連江縣也都超過8成。

陳時中說，北部5至11歲族群的社區涵蓋率稍微差一點，最好的是宜蘭縣的79%，台北市、新北市及基隆市的涵蓋率介於58.5%至68.9%，含蓋率不足7成的縣市還有花蓮縣68.3%、苗栗縣66.1%。台灣兒童疫苗接種狀況，與國際相比已經算超高比率，歐美國家幾乎都只有3成左右。

另外，陳時中特別提到，雲林縣兒童疫苗接種踴躍，但近期雲林質疑中央挪用地方疫苗，針對雲林縣兒童輝瑞疫苗分配數量說明，各縣市兒童輝瑞疫苗分配數量，是依據各縣市5至11歲戶籍人口數、5至11歲確診人數及已接種兒童莫德納疫苗人數核估基本需求，並衡酌各縣市提報數量後調整。

陳時中說，截至5月30日止，指揮中心已配撥雲林縣1萬8400劑，當時核估雲林縣兒童輝瑞疫苗基本需求為2萬2386劑，如再配撥2300劑即可讓戶籍人口涵蓋率（含已接種第1劑及已確診人數）達95.16%，所以雲林縣提報的5600劑需求，指揮中心先配撥2300劑，保留3300劑。

陳時中表示，截至6月5日止，雲林縣只用掉1萬8243劑，仍餘2457劑，並無不足事實，重申中央按照地方接種量能發放，如果雲林縣將2300劑全數施打完畢，後續仍有接種需求，中央會儘速撥發。

至於5歲至11歲兒童第2劑疫苗間隔期，陳時中說，疫苗一定要打2劑才會有保護效果，但間隔期是否縮短調整，仍待交由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家們在會議中討論。（編輯：管中維）1110606

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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