專家籲縮兒童疫苗接種間隔 指揮中心6月底前開會

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（中央社記者張茗喧台北4日電）COVID-19疫情延燒，有感染科醫師建議將兒童疫苗接種間隔從12週縮短為4週。指揮中心發言人莊人祥今天表示，先前訂定12週是為降低心肌炎發生風險，預計6月底前會再次開會討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，端午連假期間全台7處大型兒童疫苗接種站不打烊，替兒童接種輝瑞兒童疫苗，提升保護力。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科醫師邱政洵接受「自由時報」訪問時表示，考量6月下旬可能鬆綁商務客入境的邊境管制措施，包括減少檢疫天數等，但5歲至11歲兒童卻只有接種第1劑疫苗，擔心保護力恐不足，建議將兒童疫苗接種間隔從現行12週縮短為4週。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，先前之所以將2劑兒童疫苗的接種間隔訂為12週，主要考量心肌炎等副作用風險，但也坦言因疫情嚴峻，最近確實有專家建議將12週縮短為8週，預計6月底之前會再召開一次「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）會議，重新檢視國際間資訊與接種數據。

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指揮中心今天也公布最新疫苗統計數據，昨天共接種6萬2134劑，累計接種5553萬3585劑，第1劑涵蓋率89.88%、第2劑82.02%、基礎加強劑0.88%、追加劑66.39%。

在快篩試劑方面，今天共有4901家機構可販售快篩實名制，共可販售187萬人份，截至今天中午12時共有8家完售，賣出2萬416份，快篩實名制實施以來，累計賣出超過1015萬人份；今天0歲至6歲免費領用約1萬6415人份。（編輯：陳政偉）1110604