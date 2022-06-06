MIS-C兒童多系統發炎症候群 黃瑽寧粗估發生率萬分之1

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北6日電）1名男童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復後1個月，出現高燒、休克等症狀的多發性系統發炎症候群，兒童感染科醫師粗估，這種染疫後遺症在台灣發生率約萬分之1。

根據媒體報導，台大醫院診治的這名10歲男童，雖在4月底確診COVID-19輕症，2天就康復，但1個月後卻出現高燒、腹瀉、淋巴結腫大、血壓不穩、休克等症狀，被診斷為「多發性系統發炎症候群」（MIS-C），緊急送進加護病房，引起外界關切。

中央流行疫情指揮中心今天在記者會中，邀請馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧出席，談「多發性系統發炎症候群」），及父母照顧確診孩童時應注意事項。

黃瑽寧說，「多發性系統發炎症候群」是感染COVID-19後的一種免疫反應，與確診輕症或中重症無關，國外研究致死率約1%到2%，這是因為病毒雖已清除，卻罕見出現高度炎性反應及多器官系統損傷，發生年齡介於0到19歲，以6到12歲最多，大人也有可能，但比例很低。

黃瑽寧說，「多發性系統發炎症候群」通常是染疫康復後2至6週發生，目前國外研究亞洲人感染較少，在感染Omicron變異株康復後的發生率，比感染Delta變異株更低，可下降至1/4；不過，若有接種1劑COVID-19疫苗，「多發性系統發炎症候群」發生率可減少97%。

黃瑽寧說，台灣青少年及兒童接種COVID-19疫苗比例比國外高，粗估染疫康復之後引起「多發性系統發炎症候群」的發生率約萬分之1，家長不必過度擔心，但仍應認識「多發性系統發炎症候群」的各種症狀。

黃瑽寧說，「多發性系統發炎症候群」會出現發燒3天以上，且發炎指數上升，並具有2項以上臨床症狀，包括：出疹、低血壓或休克、心肌功能受損、凝血功能異常、急性腸胃道症狀（腹瀉、嘔吐或腹痛）。

黃瑽寧也談到兒童確診後，約有2/3的人會發燒，平均發燒到攝氏39度，平均發燒時間在1.7天上下，很多家長會慌張並焦慮，建議應給孩子用退燒藥，補充水分避免脫水，並在退燒後觀察孩子活動力，若孩子精神回來了，會討抱、討東西吃就代表沒有問題，若使用退燒藥後仍不退燒，當燒到41度時就是警訊，代表腦炎的前症，應送醫治療。（編輯：陳清芳）1110606

（指揮中心提供）

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧說，「多發性系統發炎症候群」是感染COVID-19後的一種免疫反應，與確診輕症或中重症無關。（圖取自 衛生福利部疾病管制署 YouTube頻道網頁youtube.com）