太平洋島國論壇9/8登場 外交部：目標循例組團參加

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（中央社記者楊堯茹台北1日電）太平洋島國論壇將於9月在前友邦索羅門群島登場，外交部今天表示，今年目標是循例組代表團參與，並舉辦「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，正透過各管道持續溝通。

第54屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）將於9月8日至12日在索羅門群島舉行，索羅門群島政府6月12日公布，中國贊助100萬美元協助PIF的辦理，該筆資金將用於購置27輛車輛接送出席論壇的各國領袖。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，今年台灣在PIF峰會期間舉辦的「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」規劃情形，又對中國壓力有何因應策略。

外交部亞太司長藍夏禮指出，台灣自1993年起以「發展夥伴」身份參加PIF各種機制，每年在峰會期間推動「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，今年目標是循例組代表團順利赴往參與PIF，並舉辦對話。

藍夏禮坦言，今年主辦國是索羅門群島，「或許是挑戰」，但目前仍照正常程序規劃組團，而索國政府也仍在規劃相關會議安排，外交部將持續透過各方管道，包括友邦以及理念相近國家、PIF秘書處等做溝通。

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至於對中國壓力的因應，藍夏禮強調，台灣自1993年參與論壇，每年對PIF的計畫以及PIF相關區域組織有持續包括獎學金等貢獻，相信各太平洋國家對台灣的長久耕耘有所體會。

索羅門群島與台灣於1983年建交，索國政府於2019年9月16日作出斷交決定，外交部同日召開記者會宣布終止與索國外交關係，時任外交部長吳釗燮表示，中國政府透過金錢外交手段，收買少數政客，並讓索國政府趕在中國國慶前通過決議與台斷交。（編輯：翟思嘉）1140701