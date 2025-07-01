高雄亞灣特貿三南基地南動土 投資153億注新動能

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市政府今天與台電、智匯方舟公司共同舉行「亞灣2.0特貿三南基地南」公辦都更案動土典禮，總投資達新台幣153億元，2030年起陸續完工，將為亞灣產業聚落注入新動能。

「亞灣2.0特貿三南基地南」舉行公辦都更案動土典禮，高雄市副市長林欽榮及民進黨立委賴瑞隆、許智傑等人出席；林欽榮表示，特貿三基地開發案持續推進，繼北基地於4月底動工後，南基地南今天動土，南基地北也預計年底啟動。

林欽榮表示，台積電、鴻海、輝達、日月光等國際科技大廠相繼布局高雄，顯示產業升級效應持續擴大，根據財政部統計，高雄今年上半年促參成果亮眼，共簽約6件、投資總額127億元。

都發局說明，「亞灣2.0特貿三南基地南」總投資金額達153億元，總開發樓地板面積約4.7萬坪；將於成功二路與復興三路口興建一棟45層住商大樓與一棟29層商辦大樓，並於2030年起陸續完工。

此外，此案也將規劃設置331坪「智匯學院」與320坪「托育家園」等公益空間，並引入國際建築大師安藤忠雄設計的光影美術館與水景空間，及預計取得鑽石級智慧建築與銀級綠建築標章。

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完工後，市府與台電可依約取回約8000坪及1萬1000坪商辦空間，設立7000萬元「5G AIoT新創天使基金」，預期結合鄰近高雄軟體園區，吸引優質企業與國際新創進駐。

都發局表示，此案全區建蔽率55.71%，綠覆率超過76.9%，基地臨復興三路側退縮建築留設20米戶外廣場及人行道，並以立體通廊串連特貿三北側基地；另與南基地北實施者共同認養350米開放綠帶，打造友善人行環境。（編輯：陳仁華）1140701