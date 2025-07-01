新北土城鐵皮倉庫大火撲滅 空氣品質示警解除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市土城區和城路2段1處鐵皮倉庫今天發生火警，濃濃黑煙竄升，伴隨著爆炸聲響。消防局指出，中午12時許將火勢撲滅，起火原因待查。環保局表示，解除空氣品質示警。

新北市民黃小姐上午告訴中央社記者，行經國道3號中和、土城路段，發現黑黑的濃煙竄升到天空，場面相當駭人。

臉書（Facebook）專頁「我是土城人」也有許多網友討論這起火警，並貼出影片與照片顯示現場不但火勢猛烈，黑色濃煙竄升高空，消防人員穿梭搶救，還不斷傳出爆炸聲音。

網友表示，不但濃煙嚇人，且土城區金城路二段、三段都可以聞到燃燒引發的濃濃惡臭，擔心救災人員安危。

新北市政府消防局表示，上午10時47分據報，土城區和城路2段1處鐵皮倉庫火警。內部存放鐵架雜物，出動人車前往搶救，火勢於上午11時10分控制，持續殘火處理，於中午12時許撲滅，火警無人受傷。

透過 Google News 追蹤中央社

環保局一度發出空氣品質示警提醒，因今天風速微弱，擴散條件不佳，經模擬主要可能影響範圍為中和區、土城區、板橋區，呼籲鄰近民眾緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗，外出記得戴上口罩。

環保局於下午12時44分表示，因大氣條件變化快，持續監控更新空氣品質變化，啟動相關應變作為。依據現場人員最新回報，火勢已撲滅，解除空氣品質示警。（編輯：張雅淨）1140701