兒童社區涵蓋率達7成8 口服抗病毒藥開立創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北7日電）國內兒童社區涵蓋率達7成8，指揮官陳時中說明社區涵蓋率概念，考量康復者無法打疫苗，但仍會獲得保護力才會算入；另外，國內口服抗病毒藥開立昨天創新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，全國5至11歲兒童社區涵蓋率已達到78.2%。兒童第1劑接種率及社區涵蓋率概念較新，所以民眾不清楚算法，重申第1劑接種率是由兒童莫德納疫苗接種數加上輝瑞兒童疫苗接種數，除以本國籍戶籍人口數得到。

針對外界質疑指揮中心新創造「社區涵蓋率」名詞，陳時中解釋，雖然自然感染者在確診康復後3個月內無法施打疫苗，但康復者仍然會獲得一定保護力，研判可算入有免疫力的人口比率，才會有社區涵蓋率概念。

接種疫苗可以降低染疫重症、死亡風險，高風險對象不幸染疫後，服用口服抗病毒藥物也可降低相關風險，陳時中說，據統計，昨天共開1萬3982人份COVID-19口服抗病毒藥物，開藥數量再創單日新高。開藥流程已大幅改善，醫界逐漸了解藥品特性，希望藉由加速開藥，降低風險。

指揮中心統計，口服抗病毒藥物輝瑞「倍拉維」共1萬978人份、默沙東「莫納皮拉韋」3004人份。今年以來累計開立約15萬948多人份，包括12萬1402人份倍拉維及2萬9546人份莫納皮拉韋。

至於中重症住院醫療資源，據統計，全台專責、負壓病房共1萬4534床、空床6257床、空床率43.1%，其中台北區42.6%、北區48.2%、中區42.3%、南區29.8％，仍未突破3成、高屏區47.1%、東區53%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4293床、空床率55.2%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內疫情持續在高原期，今天新增個案再次從5萬多例回升至8萬多例，快篩需求持續，今天共有4896家機構可販售快篩實名制，共可販售165萬人份，截至今天中午12時共有1家完售，賣出5萬7435多份；兒童免費快篩發放部分，截至今天中午12時共領取1萬1911人份。

快篩實名制實施以來，累計賣出1061萬人份，陳時中說，家用快篩試劑購買狀況已穩定，民眾不用擔心沒地方可買快篩，預計自明天起，指揮中心將不再例行報告販售數量。（編輯：吳協昌）1110607